俳優の福山雅治（56）が11日に都内で行われた、主演映画「ブラック・ショーマン」（監督田中亮、9月12日公開）の完成報告会に出席。初共演となった女優の有村架純（32）の印象を明かし、「恐縮です！」と笑いあう場面があった。

同作は、東野圭吾氏の人気小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」が原作のミステリーエンターテインメント。誘導尋問を武器にする元マジシャン・神尾武史（福山雅治）が、姪の神尾真世（有村架純）とともに、真世の父が殺された殺人事件の謎に挑む。

福山と有村は今回が初共演。福山は、有村の演技力と役と向き合う姿勢を間近で見て「本当に実力がある。力強い」と感じたという。有村の芝居があったからこそ、自身の「表現の自由度を高くさせてもらった」と感謝した。

福山の言葉に有村は「恐縮です」と照れ笑い。福山について「福山さんが歩まれてきた歴史を背景に凄く感じる。ドラマも映画の世界も時代を築き上げて、先頭を歩いて来てくださった方。ご自身がもたれている武器みたいなものを駆使して、撮影、芝居されているのを見て圧倒的な存在でした」と続けると、福山は「恐縮です」とほほえみ返し。会場は和やかな雰囲気に包まれた。