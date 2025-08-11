モデルでタレントの佐藤栞里（35）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。音楽フェスを楽しんだことを伝えた。

普段インスタグラムでは、食事風景を投稿することが多く、その食べっぷりの良さでも知られている佐藤。この日はストーリーズで「今年初開催のCANNONBALL2025行ってきました」と報告。「もうほんとに好きなバンドしかいなくて、フェス飯を買いに行く時間も食べる時間もないくらいに どのアーティストさんも一瞬も聞き逃したくなくて」と伝えた。

そして「そんでもって屋内フェスなので音や振動がどん!!といつも以上にまっすぐ伝わってきてね こんなに贅沢なことってあるのだろうかと 何度も噛み締めました」と告白。「粘って粘って幸せな1日だったな」と振り返り、「お家に帰ってもまだ耳がぼわんぼわん 楽しかった幸せの余韻」とTシャツ姿の写真を公開した。

続く投稿ではハッシュタグで「マカロニえんぴつ」「緑黄色社会」「04LimitedSazabys」「SaucyDog」「10FEET」「sumika」「クリープハイプ」「SixTONES」「マキシマムザホルモン」「東京スカパラダイスオーケストラ」と、アーティスト名を列挙。「やっぱりどうしたってご飯食べる時間ない」と添えた。