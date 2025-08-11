待ってた！ 待ってたーーッ！【UNIQLO：C】迷わずゲットしたい！「黒シューズ」

2025年秋冬のコレクションでも注目商品が目白押しの【UNIQLO：C（ユニクロ：シー）】。今シーズンは「フォーマルとカジュアルを融合させた、躍動感のあるモダンなスタイル」（公式サイトより）を提案しています。その中から今回は、9月上旬に販売がスタートする予定のブラックのシューズを紹介。スタイリッシュなデザインとプチプラとは思えぬクオリティの高さで、オールシーズン活躍しそうなラインナップは、迷わずゲットしたくなりそう。

クラシカルとアクティブが絶妙に同居したモカシンシューズ

【ユニクロ】「レースアップシューズ」\4,990（税込）

クラシカルなレザー調のレースアップシューズに、現代的なディテールを組み合わせたモデル。足を心地よく包み込むモカシンのアッパーと、丸みを帯びたつま先、ボリューム感のあるソールと、歩きやすくアクティブな印象を与えるポイントが、上品なデザインの中に違和感なく盛り込まれています。トレンドのプレッピースタイルを、これひとつで体現したようなシューズです。

たくさん歩く日にも履きたいバレエシューズ

【ユニクロ】「Tストラップバレエシューズ」\3,990（税込）

バレエシューズは、クラシックかつフェミニンな雰囲気が今の気分にぴったり。しかしながら、一般的なアイテムはソールが薄いものが多く、アクティブに動く日には不向きなことも。その点、こちらは「クッション性を高め、地面からの衝撃を軽減」（公式サイトより）したアウトソールを採用し、上品さをキープしながら歩きやすさにも考慮。たくさん歩き回る日にも、気にせず履きたくなりそうです。

大人コーデになじむスニーカーを探す人におすすめ

【ユニクロ】「スウェードコンビネーションスニーカー」\4,990（税込）

スポーツMIXがトレンドのいま、大人のきれいめコーデのハズしにスニーカーを取り入れるスタイリングをよく見かけるようになりました。一方、こちらのスニーカーは、きれいめコーデに合わせても「ハズし」ではなく、うまく溶け込んでくれそうな上品さ。モノトーンで統一したカラーリングとスエードのコンビネーションで、まるで革靴を履くような感覚でコーディネートに取り入れられそうです。

カジュアルに履き倒したいショートブーツ

【ユニクロ】「レースアップショートブーツ」\5,990（税込）

カジュアルにもきれいめにも合わせられるブーツを探しているなら、ぜひこちらのレースアップショートブーツを取り入れてみて。ワークテイストの無骨さはありつつも、オールブラックでまとめられているので、さまざまなスタイリングに合わせやすそう。本革のブーツは二の足を踏んでしまうという人も、合皮素材ならイージーケアで価格も抑えめなので、チャレンジしやすいはず。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N