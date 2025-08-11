気象台は、午後3時58分に、洪水警報を佐世保市（宇久地域を除く）、佐々町に発表しました。

南部、北部では、11日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北部では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長崎市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 20mm



■佐世保市（宇久地域を除く）

□大雨警報

・土砂災害

11日夜遅くにかけて警戒

・浸水

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 25mm





□洪水警報【発表】11日夜のはじめ頃にかけて警戒■島原市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 15mm■諫早市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水3時間最大雨量 30mm■大村市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm■松浦市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm■西海市（江島・平島を除く）□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm■雲仙市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm■南島原市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 15mm■長与町□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 15mm■時津町□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 15mm■佐々町□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 20mm□洪水警報【発表】11日夜のはじめ頃にかけて警戒