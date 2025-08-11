TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後3時58分に、洪水警報を佐世保市（宇久地域を除く）、佐々町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）、佐々町に発表 11日15:58時点

南部、北部では、11日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北部では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■佐世保市（宇久地域を除く）
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報【発表】
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■島原市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

■諫早市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　30mm

■大村市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■松浦市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■西海市（江島・平島を除く）
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■雲仙市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■南島原市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

■長与町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

■時津町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

■佐々町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　20mm

□洪水警報【発表】
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒