次から次へとこだわりのおかずが飛び出す…『鶏ごぼう御飯の小箱bento』はまるで魔法のよう＜人生最後に食べたい弁当は？＞／久住昌之
―［連載『孤独のファイナル弁当』］―
『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは新宿駅構内で購入した『鶏ごぼう御飯の小箱bento』。スリムな箱に彩り豊かなおかずが詰め込まれた弁当を、特急あずさの車内で食べてみることに。果たして、お味はいかに？
◆孤独のファイナル弁当 vol.04 「鶏ごぼう御飯の小箱bento」
特急あずさ乗車前に、新宿駅構内で買った弁当。車内で食べ終わってすぐさまパソコンを出してこれを書いている。
「鶏ごぼう御飯の小箱bento」。ちと弁当名が長くねえか？ 「小箱」いるのか？ アルファベットで「bento」というのも、若者意識しすぎでめんどくせえな。「鶏ごぼう弁当」でよかろう。いや、文句の多い老人になるのはやめよう。嫌われ者になる。
小箱に小文句を言ったが、正直この弁当のコンパクトさは、ボクが購入に踏み切った一要因だ。箱がスリムでごはんが少なめなのはいい。目的地で何か食べるかもしれないので、これで腹いっぱいにしたくない。というケチな下心に好都合な量だ。
まず開けて割り箸で鶏ごぼうごはんをひと口食べた。お、まだ温かい。そして、うまい。ごぼう、いい。味付けもやや甘めなれど、濃くなくて好ましい。うんうん♪
次におかずのメインぽく見える春巻きをかじってみる。……おいしい！ まだ皮がパリッとしていて香ばしく、細い春雨の入った具にいろんな風味が混じり深みがある。
角に入っている桜漬けらしきピンクのやつを食べたら、違う！ キャベツだ！ キャベツのマリネ。それがまたちゃんとおいしい。この時点で「この弁当にして正解」とたぶんニヤつきながら鼻の穴を広げていた俺。
ここでコロッケを三分の一食べたら、また驚いた。とうもろこしが現れた！ これコーンクリームコロッケだよ。買う時点では、わかんねーよぉ。うれしい文句。
しかも、コロッケの横に潰されて見えなかったのだが、ナスとパプリカを炒めたのが一枚ずつチョコマーンと隠れてた。聞いてねぇよお！ 芸が細かい。パッケージの表示を見たら「茄子とズッキーニのスイートチリソース」とあった。うは、料理してくれてんじゃんもう。
感心してさらに目を凝らしたら、隣のレンコンとカボチャの素揚げの下にも何か隠れてる。……なんだ、ポテサラくん、そんなとこにいたのかい！ 顔見せてよぉ！
いやいや驚いた。買った時点でわからなかったものが、あとからあとから出てくる魔法の小箱だ。しかもコロッケもナスズッキーニもポテサラも見た目以上においしい。
単なる彩り要因かと思ったブロッコリーとパプリカが、歯応え香り甘みスバラシイ。町弁当ではランク特Aではないか。マジで。
いや〜、おそれいった。見くびっていました。弁当名に文句言ったこと、謝る。このbento、細部までこだわっていて全部予想以上のおいしさ。絶対また買う。今日はこれを書くから飲まなかったが、次は缶ビールも一緒に。
【久住昌之】
1958年、東京都出身。漫画家・音楽家。代表作に『孤独のグルメ』（作画・谷口ジロー）、『花のズボラ飯』（作画・水沢悦子）など
