◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―中日（１１日・東京ドーム）

巨人は戸郷翔征投手が今季４勝目を目指して、中５日で先発したが、５回まで５安打２失点で、５回の打席で代打を送られ降板となった。打線は中日の先発・メヒア投手に１、２、４回といずれも無死一塁としながら併殺と盗塁死で好機を生かせないなど、４安打無得点に抑えられている。

巨人は１回、先頭の丸佳浩外野手が四球で出塁したが、１死から泉口友汰内野手は遊ゴロ併殺打に打ち取られ無得点。２回もキャベッジ外野手が先頭で右前打したが、１死から一塁でスタメン出場の大城卓三捕手が一ゴロ併殺打に倒れ、２イニング連続で無死一塁も３人で攻撃を終えた。

戸郷は１、２回を３者凡退。３回２死から投手のメヒアに左前打、上林誠知外野手の当たりはつまりながら左前に落ちる安打となり一、二塁とされたが、田中幹也内野手を三ゴロに打ち取り無失点。

巨人は３回も１死から門脇誠内野手が左中間二塁打で出塁。２死から丸佳浩外野手の左翼を越えるかという打球は左翼・細川成也外野手にランニングキャッチで好捕され得点できなかった。

戸郷が４回に先取点を奪われた。先頭のボスラー外野手に四球、４番・細川にもボールが先行しカウント３ボール１ストライクから右中間を破る二塁打を打たれ、一塁からボスラーが一気に生還し、１点を失った。

打線は巨人は４回、佐々木俊輔外野手が先頭で左前打で出塁したが、泉口の２球目に二塁盗塁失敗。泉口、キャベッジが凡退し、３度目の無死一塁も生かせず、３人で片付けられた。

戸郷が５回にも追加点を許した。先頭の山本泰寛内野手に初球を左翼スタンドぎりぎりに入る３号ソロ本塁打を打たれ、２点目を奪われた。

２点を追う巨人は５回１死から大城卓三捕手が四球、リチャード内野手が中前打でつなぎ、門脇誠内野手の三塁への飛球はインフィールドフライが宣告されたが、三塁・チェイビス内野手が捕れず、三飛と失策で２死二、三塁となったが、戸郷の代打・荒巻悠内野手は空振り三振に打ち取られ、得点できなかった。

降板した戸郷は「（５回２失点で降板となり）粘れなかったのが一番（の要因）です」とコメントした。