お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が10日深夜に放送されたテレビ朝日「見取り図じゃん」（日曜深夜0・10）に出演。おすすめの漫画について語った。

番組では新企画「帯-1グランプリ」を実施。出演者が今こそプレゼンしたい思い入れのある品を持ち寄り、センスある「帯」キャッチコピーをつけて、その魅力を新たに再定義した。

松井は自身が衝撃を受けた漫画として「べしゃり暮らし」（著・森田まさのり氏）を紹介。帯では「芸人ならわかる！？ディテールにこだわりまくった名作漫画」とつづって「学生時代にこれを読んでた、その時は気づかなかったんですけど、ちょっと前読み返したらディテール凄いぞこれと。かなり取材されてるなと分かった」と熱弁した。

漫画のワンシーンとして、劇場の控え室の様子が登場するコマを披露し、吉本興業が運営する劇場「ルミネtheよしもと」の内部と酷似していると指摘したり、吉本興業を辞めた芸人が出入りしているという「新宿シアター・ミラクル」のリアルすぎる描写を絶賛。「そういう味方をすると『べしゃり暮らし』めちゃくちゃ面白い、是非読んでみてください」と締めくくった。