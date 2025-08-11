大会本部は１１日、今大会５日間にわたって実施した２部制の試合について概要を公表した。

昨夏は３日間だった２部制の試合を、今夏では６試合に拡大。１０日の雨天にともない５日間での実施となったが、計１５試合を２部制で開催した。

１５試合のうち選手の熱中症疑いは計８件。内訳は第１試合で２件、第２試合では１件、第３試合では４件、第４試合では１件と、午後４時１５分試合開始予定だった第３試合での発症疑いが最も多い形となった。昨夏の第５日終了時の熱中症疑いは計２０件（試合数は１７）だったため、単純比較で１２件の減少となった。

観客の熱中症疑いは５日間で計１９件だった。昨夏の７１件と比較して５２件の減少。同本部は昨年５日間の平均気温３２・３度が今夏は３０・３度にとどまった点も減少の要因としたが、「２部制の効果が見られるともとれる」とした。

１５試合のうち、最も遅い試合終了時刻は第４日の高知中央（高知）―綾羽（滋賀）の午後１０時４６分だった。延長１０回タイブレークまで試合が続いたことや、第３試合途中で雨天により６７分間の中断があったことが大きく影響した。同試合は試合時間が確認できる１９５３年の第３５回大会以降、最も遅い試合終了時刻となった。