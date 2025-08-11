舞台『刀剣乱舞』2つの新作公演決定 七海ひろき演じる歌仙兼定のティザービジュアル公開
舞台『刀剣乱舞』（刀ステ）シリーズ新作公演となる舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜の上演と、舞台『刀剣乱舞』陽伝の上演が決定。福岡で上演された舞台『刀剣乱舞』士伝 真贋見極める眼の大千秋楽公演にて11日、発表された。
【動画】公開された舞台『刀剣乱舞』新作公演のティザーPV
舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜は、2026年2月〜3月に東京・大阪・福岡にて上演される。出演は、歌仙兼定役を七海ひろき、大倶利伽羅役を彩凪翔、一文字則宗役を綾凰華、山鳥毛役を麻央侑希、姫鶴一文字役を澄輝さやと、南泉一文字役を汐月しゅう、藤壺女御役を舞羽美海、六条御息所役をフランク莉奈、葵上役を横山結衣、空蝉役を伊藤わこ、末摘花役を西分綾香、小少将の君役を七味まゆ味、光源氏役を瀬戸かずやが務める。
舞台『刀剣乱舞』陽伝は、2026年冬に上演される。
また、11月26日に発売される舞台『刀剣乱舞』士伝 真贋見極める眼 Blu-ray／DVDに、「禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜」公演のチケット最速抽選申込券が封入される。
