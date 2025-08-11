今月２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング興行に出場した２選手が相次いで急性硬膜下血腫で死去したことを受け、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）の安河内剛本部事務局長（６４）は１１日、都内で取材に応じ、今後日本国内で行われるＷＢＯアジア・パシフィックのタイトルマッチを１２回戦から１０回戦に短縮することを発表した。長いラウンドを戦うことによる危険性を少しでも軽減する狙いで、既に東洋太平洋王座戦も１２回戦から１０回戦への短縮が決定しており、国内で行われるアジア地域タイトル戦は全て１０回戦で行われることになった。

ＪＢＣからの要請を承認したＷＢＯアジア・パシフィックのレノン・パノンシロ会長（米国）は「世界タイトルマッチ以外は１０ラウンドでやるのがふさわしいのではないか」と語った。また、長く選手やトレーナーの経験もある同会長は、水抜きによる減量や、試合に向けたスパーリングのダメージの大きさにも言及し、私見として「選手を一番近くで見て理解しているのはトレーナーなので、（今以上に）選手の安全に配慮すべきではないか」と強調した。

相次ぐ悲劇にボクシング界が悲しみに包まれる中、１２日には後楽園ホールでプロボクシング興行が行われる。メインのＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級は１０回戦に短縮されての初実施となるが、王者の川浦龍生（３１）＝三迫＝は「リング禍が起きて（安全）対策として仕方ない」と賛同し、「自分としては１２ラウンドが１０ラウンドになっても不安はない。増えたら心配かもしれないが、減る分には大丈夫（笑）」と平然。

また、挑戦する同級１０位の白石聖（２８）＝志成＝も直前のラウンド数変更について「１２回やる準備をしてきたので、減っても全然大丈夫」と言い切り、「（リング禍を受けて）今いろんな選手が色んな気持ちで臨んでいると思うが、僕は（リングに）命を懸ける覚悟はできている」と決意を込めた。