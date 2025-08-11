外出先でいるはずもない「猫の声」が…→遠方の母からの電話で知ったまさかの事実。黒猫りょうちゃんとの出会いを振り返る

外出先でいるはずもない「猫の声」が…→遠方の母からの電話で知ったまさかの事実。黒猫りょうちゃんとの出会いを振り返る