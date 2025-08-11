ベタぼめしてくれる優しい彼だったのに…ドン引きした裏の顔とは／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年8月31日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
皆さんSNSで多くの人から褒められたら嬉しいですよね。内容によっては舞い上がってしまうかも。けれども、すべてそれらがウラで仕組まれていたとしたら…。そんな経験を持つ女性に話を聞いてみました。
普段からInstagramが大好きだという片山志奈さん（仮名・食品商社勤務）。33歳で独身、彼氏なし。
そんな彼女が、ここ最近恋した男性に幻滅したそう。優しさに惹かれていたのにドン引きしてしまった理由とは…。
◆結婚相手になるかも…期待した第一印象
京平さん（仮名）との出会いは合コンでした。正直、結婚への焦りもあり、積極的に動いていたんだとか。
「彼はいわゆるフツメンですね。明るくて優しそうだなといったのが第一印象です。
私を気に入ってくれたみたいで、たくさん話しかけてくれたんです。そのまま連絡先を交換しました。36歳、大手不動産会社勤務。誠実そうだし、人望や人脈もありそう。結婚相手として考えても良いんじゃないかなって、正直期待しちゃいました」
◆インスタに毎日コメントをくれる彼
志奈さんは、Instagramが趣味。日常をキレイに切り取って、それをみんなに褒められるのが好きでした。けれども、自分の写真をアップしすぎると良くないかなと思い、基本的には食べ物とか、植物とか、そういったものが主だったとのことです。
毎日更新するので、それを嫌う男性はいるかなと思っていたそうなのですが、合コンで出会った彼は理解を示してくれました。
「彼は私の投稿に毎日反応をくれたんです。『いいね』はもちろん、コメントまで。手作り料理写真を投稿した時、『料理が上手なだけじゃなくって盛り付けもすごく可愛いね』ってコメントが来て…。彼と付き合っているのを想像してしまいました」
思った通り、京平さんには友達が多く、その友人たちも、いいねやコメントをくれるようになったそう。
「そんな中、自分の顔写真をアップしてみたんです。今までで一番多い『いいね』が入って。コメントも一番多かったです。自分に自信があるわけじゃないですけど、美人とか可愛いとか言われるとやっぱり嬉しくなっちゃって。
それから自分の写真の投稿数が増えました。そのたびに、『白いブラウスが爽やかで、志奈ちゃんの笑顔をもっと素敵にしてる』なんてコメントが入るんですよ。思わず舞い上がっている私がいました。
趣味のSNSとはいえ、まるでお姫様になった気分ですよ。京平さんもその友達も、優しいんだなぁと好印象を持ちました」
◆デートでも褒めてくれてお姫様気分
付き合ってはいないものの、雰囲気のいいレストランに誘われたことがあったそうです。
「しかも、まるでVIPのような扱いなんですよ。店員さんは、他のお客さんよりも気にかけてくれているし…。行きつけだと言っていたので、彼の紳士的な態度に応えてくれているんだなぁと思いましたね」
また、外で歩いているときには、偶然京平さんの友達に会うことも。
「彼は、友達の前でも惜しげなく私を褒めてくれるんです。『志奈ちゃんは可愛いし本当に良い子なんだよ』『一緒に歩いてるとこっちまで嬉しくなっちゃうんだ』なんて。
付き合ったら一途な人なのかなとか、結婚しても褒め続けてくれるのかなとか、そんな妄想もふくらみました。京平さんと一緒にいると、本当にお姫様になった気分で。印象はどんどん高まりましたね」
◆友人から密告された裏の顔…
京平さんに好印象を抱いていた中、彼の友達が志奈さんに近づいてきたそうです。InstagramのDM（ダイレクトメッセージ）で、京平さんに隠れてLINEを聞くような形だったそう。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
皆さんSNSで多くの人から褒められたら嬉しいですよね。内容によっては舞い上がってしまうかも。けれども、すべてそれらがウラで仕組まれていたとしたら…。そんな経験を持つ女性に話を聞いてみました。
そんな彼女が、ここ最近恋した男性に幻滅したそう。優しさに惹かれていたのにドン引きしてしまった理由とは…。
◆結婚相手になるかも…期待した第一印象
京平さん（仮名）との出会いは合コンでした。正直、結婚への焦りもあり、積極的に動いていたんだとか。
「彼はいわゆるフツメンですね。明るくて優しそうだなといったのが第一印象です。
私を気に入ってくれたみたいで、たくさん話しかけてくれたんです。そのまま連絡先を交換しました。36歳、大手不動産会社勤務。誠実そうだし、人望や人脈もありそう。結婚相手として考えても良いんじゃないかなって、正直期待しちゃいました」
◆インスタに毎日コメントをくれる彼
志奈さんは、Instagramが趣味。日常をキレイに切り取って、それをみんなに褒められるのが好きでした。けれども、自分の写真をアップしすぎると良くないかなと思い、基本的には食べ物とか、植物とか、そういったものが主だったとのことです。
毎日更新するので、それを嫌う男性はいるかなと思っていたそうなのですが、合コンで出会った彼は理解を示してくれました。
「彼は私の投稿に毎日反応をくれたんです。『いいね』はもちろん、コメントまで。手作り料理写真を投稿した時、『料理が上手なだけじゃなくって盛り付けもすごく可愛いね』ってコメントが来て…。彼と付き合っているのを想像してしまいました」
思った通り、京平さんには友達が多く、その友人たちも、いいねやコメントをくれるようになったそう。
「そんな中、自分の顔写真をアップしてみたんです。今までで一番多い『いいね』が入って。コメントも一番多かったです。自分に自信があるわけじゃないですけど、美人とか可愛いとか言われるとやっぱり嬉しくなっちゃって。
それから自分の写真の投稿数が増えました。そのたびに、『白いブラウスが爽やかで、志奈ちゃんの笑顔をもっと素敵にしてる』なんてコメントが入るんですよ。思わず舞い上がっている私がいました。
趣味のSNSとはいえ、まるでお姫様になった気分ですよ。京平さんもその友達も、優しいんだなぁと好印象を持ちました」
◆デートでも褒めてくれてお姫様気分
付き合ってはいないものの、雰囲気のいいレストランに誘われたことがあったそうです。
「しかも、まるでVIPのような扱いなんですよ。店員さんは、他のお客さんよりも気にかけてくれているし…。行きつけだと言っていたので、彼の紳士的な態度に応えてくれているんだなぁと思いましたね」
また、外で歩いているときには、偶然京平さんの友達に会うことも。
「彼は、友達の前でも惜しげなく私を褒めてくれるんです。『志奈ちゃんは可愛いし本当に良い子なんだよ』『一緒に歩いてるとこっちまで嬉しくなっちゃうんだ』なんて。
付き合ったら一途な人なのかなとか、結婚しても褒め続けてくれるのかなとか、そんな妄想もふくらみました。京平さんと一緒にいると、本当にお姫様になった気分で。印象はどんどん高まりましたね」
◆友人から密告された裏の顔…
京平さんに好印象を抱いていた中、彼の友達が志奈さんに近づいてきたそうです。InstagramのDM（ダイレクトメッセージ）で、京平さんに隠れてLINEを聞くような形だったそう。