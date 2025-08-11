TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後3時46分に、大雨警報（土砂災害）をみやま市に発表しました。また洪水警報を糸島市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・みやま市に発表 11日15:46時点

福岡県では、12日明け方まで土砂災害に、11日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。福岡、筑後地方では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■大牟田市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■久留米市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■直方市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■飯塚市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■田川市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■柳川市
□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■八女市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■筑後市
□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■行橋市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■豊前市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■中間市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■小郡市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■筑紫野市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■太宰府市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■福津市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■うきは市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■嘉麻市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■朝倉市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■みやま市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■糸島市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■那珂川市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■宇美町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■篠栗町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■志免町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■須恵町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■久山町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■粕屋町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■小竹町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■桂川町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■筑前町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■東峰村
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■大刀洗町
□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■広川町
□洪水警報
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒

■香春町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　50mm

■添田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■糸田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■川崎町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■大任町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■赤村
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■福智町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■苅田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■みやこ町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■上毛町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■築上町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm