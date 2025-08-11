【大雨警報】福岡県・みやま市に発表 11日15:46時点
気象台は、午後3時46分に、大雨警報（土砂災害）をみやま市に発表しました。また洪水警報を糸島市に発表しました。
福岡県では、12日明け方まで土砂災害に、11日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。福岡、筑後地方では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■大牟田市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■久留米市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 15mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■直方市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■飯塚市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■田川市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■柳川市
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■八女市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■筑後市
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■行橋市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■豊前市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■中間市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■小郡市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■筑紫野市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■太宰府市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■福津市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■うきは市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■嘉麻市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■朝倉市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■みやま市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■糸島市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■那珂川市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■宇美町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■篠栗町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■志免町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■須恵町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■久山町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■粕屋町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■小竹町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■桂川町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■筑前町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■東峰村
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■大刀洗町
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■広川町
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■香春町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 50mm
■添田町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■糸田町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■川崎町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■大任町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■赤村
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■福智町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■苅田町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■みやこ町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■上毛町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■築上町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm