開演時間を迎える前からサウンドチェックを楽しんでいた岸谷香（Vo,G,Key）、Yuko（G,Cho）、HALNA（Ba,Cho）、Yuumi（Dr,Cho）──岸谷香＆Unlock the girls。「まだ時間あるの？」と何度もスタッフに確認しつつ、観客からのリクエストに応えたりもしながら数曲を演奏していた。「もう始めていい？ そろそろやろうかな（笑）」と岸谷が言い、本番はそのままスタート。最初に届けられたのは、PRINCESS PRINCESSの代表曲の1つ「世界でいちばん熱い夏」。この曲はやっぱりこの季節がよく似合う。天気は曇りで比較的過ごしやすいが、ステージから届けられる音に身を任すと、身も心も熱く沸き立った。力強さと華やかさを兼ね備えた岸谷の歌声は、真っ赤な太陽のよう。オープニングの起爆剤として最高の選曲だった。

◆ライブ写真

続いて披露された「ミラーボール」は、2016年にリリースされたアルバム『PIECE of BRIGHT』に収録。岸谷と和田唱（TRICERATOPS）のコラボレーションで生まれた。刻むビートが踊りたくなる気持ちを自ずと誘う。屋外なのでミラーボールはないが、フィールド内で観客が浮かべる笑顔が、ミラーボール級にキラキラしている。とても気持ちいいダンスチューンだった。そしてPRINCESS PRINCESSのバラードの名曲「M」も、豊かな自然に囲まれたこの場所にとても似合っていた。岸谷のピアノ弾き語りから始まり、バンドが合流してから熱を帯びたサウンド。ギターを手にした岸谷がYukoと並んで奏でたツインギターソロがエモーショナルだった。

「サウンドチェックから雪崩れ込んでしまいました（笑）。岸谷香＆Unlock the girlsです。たくさんの人が観に来てくれて嬉しい。50歳からまた女の子たちとバンドをやっています」

MCの後、「次は一番新しい曲を」と言って歌い始めた「ボディガード」。今年4月にリリースされたEP『Unlock the girls 4 -ボディガード-』に収録されているこの曲は、アメリカンロックを彷彿とさせる骨太なギターリフ、乾いたフィーリングがかっこよかった。そして「じゃあ35年前の新曲を（笑）。よかったら一緒に歌ってください」と観客に呼びかけて、PRINCESS PRINCESSの大ヒット曲「Diamonds＜ダイアモンド＞」。モータウン調のビートが、ウキウキした昂揚感を誘って止まない。歌っている岸谷もとても楽しそう。バンドメンバーによるコーラスの温かなハーモニーが気持ちよかった。

「めっちゃ楽しい夏フェスでした。またどこかでお会いしましょう！」という言葉を添えて、ラストに披露した「STAY BLUE」は、2021年にリリースされたミニアルバム『Unlock the girls 3 -STAY BLUE-』のタイトル曲。観客が打ち鳴らした手拍子が、届けられるサウンドを爽やかに輝かせていた。演奏が幕切れると、「この後も熱中症に気をつけて！ どうもありがとう！」と言って、メンバーたちと繋ぎ合った手を高く掲げた岸谷。バンド活動を心の底から楽しんでいる彼女の音楽をじっくり体感できるライブだった。

取材・文◎田中大

写真◎虬車寿一

セットリスト

1​. 世界でいちばん熱い夏

2​. ミラーボール

3​. M

4​. ボディガード

5​. Diamonds＜ダイアモンド＞

6​. STAY BLUE

