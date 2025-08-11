抗がん剤治療終え、まつげ復活

ステージ3のガンを公表している元女優の希良梨さん(きらり、44)=沖縄県出身=が念願のまつげに喜びの声をあげた。

7月には6クール目の抗がん剤治療を終えたことを報告し「髪の毛も、眉毛もまつげも、一体、いつになったら生えてくるんだろう?」と悩みをインスタグラムで明かしていたが「まつげが、念願のまつげが、やっと、やっと、生えてきてくれました 感動しかないです」と綴り、目元のアップ写真を公開。抗がん剤治療で抜け落ちていたまつげが、しっかり生えそろっており「#遂に」などとタグ付けしている。

この投稿には「いいぞー！おけけ頑張れ！」「美しいさと神々しさが伝わってきます」「長い薬との戦いで病気に打ち勝ちほんとに大変でしたね」などの声が寄せられた。

まつげが生えてきた希良梨さん

(インスタグラム@kigod23より)

希良梨さんは、反町隆史主演の人気ドラマ「GTO」(関西テレビ、1998年)で主人公で教師の鬼塚英吉(反町)と最初に友だちになる生徒・水樹ナナコを演じてブレイク。2000年に子宮がんのため休業。その後は台湾でモデルなどとして活躍した。24年には再びガンを公表。2度の手術を行ったが、今年1月にステージ3と診断されたことを明かし、7月には芸能界を引退することも発表している。