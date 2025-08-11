ネブローニの新作「ストーンシリーズ」で足元にアートを♡

まるでアートピースをまとって歩くような―。NEBULONIE（ネブローニ）から2025年8月、新作「ストーンシリーズ」が公式オンラインストア限定で登場しました。足元に優しく光を宿すストーンの質感とカラーは、シンプルながらもモードな存在感を放ち、いつものコーデをアップデート。クラフトマンシップを感じる繊細なシューズで、秋の装いに先取りの華を添えてみませんか？

ストーンが魅せる新しいネブローニ

今季ネブローニから登場した「ストーンシリーズ」は、定番モデルに繊細なストーンモチーフをあしらったアートのようなコレクション。

ミントグリーンやボルドー、ブラック、ディープブラウン、キャメル、ネイビーなど、カラーごとに異なる質感のストーンが、足元にやさしい陰影とエッジを加えてくれます。

クラシックなスタイルに、ほんの少しの冒険を添える、そんな1足に出会えるはずです。

気になる4モデルをチェック♡

今回の「ストーンシリーズ」では4モデルが登場。どれも税込7万円台で、上質な素材感と丁寧なつくりが魅力です。

7507 / AGU（BROWN × STONE NAVY）

価格：73,700円

ブラウンのレザーにストーンネイビーのアクセントが冴える、クラシカルで凛とした1足。

7509H / ROCK（LEOPARD）

価格：79,200円

レオパード柄が主役級の存在感。シンプルコーデのポイントにぴったり。

7509 / ROCK（BORDEAUX × STONE EMERALD）【新色】

価格：71,500円

秋の足元に映えるボルドーとエメラルドの組み合わせが新鮮♪

7510 / MINA（BLACK × STONE BLACK）

価格：71,500円

ブラックトーンでまとめたミニマルな美しさが光る定番デザイン。

ネブローニの魅力は、公式限定に

今回の「ストーンシリーズ」はネブローニ公式オンラインストア限定での展開。ストーンごとに変わる表情は、まさに一点もののアートのよう。

ミニマルなフォルムに宿る細やかな意匠は、まさにネブローニならではの逸品です。どんなコーデにも寄り添いながら、さりげない輝きをプラスしてくれる存在感は、ワードローブに迎える価値あり。

歩くたびに視線を奪う、新作の存在感

アートのような存在感と実用性を兼ね備えた、ネブローニの「ストーンシリーズ」。足元に宿る静かな個性は、どんなスタイリングにも溶け込みながら、確かな印象を残してくれます。

新色ボルドーやレオパードなど、秋の訪れを感じる色味も魅力的♡一歩先をいく足元から、新しい季節を始めてみませんか？詳しくは公式オンラインストアをチェックしてみてくださいね。