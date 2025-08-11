安曇野市議会議員選挙に立候補

人気覆面女子レスラーが、SNSで政界への挑戦を表明。狒粘蕁本名瓩剖辰の声があがっている。

「マスク（覆面）を外しました。今井美智子と申します」とSNSに綴ったのは、信州ガールズプロレス所属のレスラーLINDA(42)。本名である今井美智子のアカウント名でXとインスタグラムにそれぞれ投稿した。

「10月の安曇野市議会議員選挙に立候補予定であることを表明します」と続け、長野県安曇野市の市議会議員選挙に立候補予定であることを明かした。

最後に「覆面女子レスラーLINDAとして魅せてきた日々も、本名の私にとって大切な一部です。地域の声に耳を澄ませ真正面から向き合う覚悟で、新たな山を登っていきます」と決意を記した。

この投稿に「めっちゃ綺麗です」「びっくりしましたー！」「2度見しました」「応援します」「目標を持ってる女性はとてもカッコよくて憧れます」などの声が寄せられている。

「2度見しました」本名＆素顔での政界挑戦が話題のLINDA

(X@@michikoimai1982より)

LINDAは信州ガールズプロレス所属の覆面ヒールレスラー。試合ではSM女王風のコスチュームを身にまとい、相手に容赦なく鞭を浴びせる。