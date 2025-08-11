「JBが日本のCMに出ることにビックリ...」

2006年に亡くなった爛乾奪疋侫 璽供辞瓩琉枳召鬚發張愁Ε襯轡鵐ー、ジェームス・ブラウンさん(享年73)の公式インスタグラムが更新。日本で放送された懐かしいCM動画を投稿し話題になっている。

「1992年の日清カップヌードルのコマーシャルでのジェームス・ブラウン。この象徴的な広告を見たことがありますか?」と、1992年に出演した「日清カップヌードル・MISO味」で、ジェームスさんのトレードマークのひとつともなっているお馴染みのシャウト「ゲロッパ」(名曲「Sex Mashine」の歌詞の一部「Get Up」に由来する)をパロディ化して「ミソンパ!」とシャウトする、今となっては伝説的ともいえるCM動画を投稿している。

この投稿には多くの日本のファンが反応。「懐かしいねぇ〜」「すごーい!久し振りに見て思い出しました。当時JBが日本のCMに出ることにビックリしました。今見ても存在感半端ない!」「覚えてる私が怖い」「ギャラが知りたいよね」「最初見たときの衝撃と言ったら…」などのコメントが寄せられている。