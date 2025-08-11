「綺麗な花嫁姿」「かわいい＆男前」柿谷夫婦の記念日ラブラブ２ショットに反響！「ほんっとに大好きな２人です」
「今日は結婚式をした日」
元日本代表FW柿谷曜一朗氏の妻でタレントの丸高愛実さんが、８月11日に自身のインスタグラムを更新。幸せ溢れるウェディングショットを公開し「若いねぇ」と綴る。
この投稿にフォロワーも反応。以下のようなコメントが寄せられた。
「素敵です」
「憧れの夫婦」
「ほんっとに大好きな２人です」
「かわいい＆男前」
「綺麗な花嫁姿」
「可愛すぎです！今も全然変わらない！」
「お２人とも、今も変わらなく若くてキレイでカッコいいです」
「今も変わらず可愛くてかっこいいの凄いわ」
ハッシュタグには「# 20170811」「# 柿谷家」と記す。“ラブラブ”な２ショットに注目が集まった。
結婚当時はC大阪でプレーしていた柿谷氏。同クラブは、昨季限りで現役を退いた“ジーニアス”の引退試合を、12月14日にヨドコウ桜スタジアムで開催すると発表している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「素敵です」「憧れの夫婦」など脚光！ 柿谷夫婦のウェディングショット
