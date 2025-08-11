TUY

台風第１１号は、日本の南を１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。

台風第１１号は、１１日１２時には日本の南の北緯２１度２０分、東経１３２度４０分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心から半径５５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の北東側２８０キロ以内と南西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、１２時間後の１２日０時には日本の南の北緯２１度１０分、東経１３０度００分を中心とする半径６５キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１２０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。２４時間後の１２日１２時には沖縄の南の北緯２１度５５分、東経１２７度２５分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。　なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■このあとの勢力と進路を詳しく

台風11号(ポードル)

11日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本の南
中心位置    北緯21度20分 (21.3度)
東経132度40分 (132.7度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域    北東側 280 km (150 NM)
南西側 220 km (120 NM)

12日0時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯21度10分 (21.2度)
東経130度00分 (130.0度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 120 km (65 NM)

12日12時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯21度55分 (21.9度)
東経127度25分 (127.4度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 150 km (80 NM)

13日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    与那国島の南南西約90km
予報円の中心    北緯23度40分 (23.7度)
東経122度40分 (122.7度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 210 km (115 NM)

14日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華中
予報円の中心    北緯26度50分 (26.8度)
東経117度05分 (117.1度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    220 km (120 NM)
 

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより