【台風情報】台風11号(ポードル)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速50メートル予報 今後は沖縄に接近する可能性も...今後の天気を画像で 気象庁
台風第１１号は、日本の南を１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。
【写真を見る】【台風情報】台風11号(ポードル)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速50メートル予報 今後は沖縄に接近する可能性も...今後の天気を画像で 気象庁
台風第１１号は、１１日１２時には日本の南の北緯２１度２０分、東経１３２度４０分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心から半径５５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の北東側２８０キロ以内と南西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
■このあとの勢力と進路を詳しく
台風11号(ポードル)
11日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の南
中心位置 北緯21度20分 (21.3度)
東経132度40分 (132.7度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域 北東側 280 km (150 NM)
南西側 220 km (120 NM)
12日0時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯21度10分 (21.2度)
東経130度00分 (130.0度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 120 km (65 NM)
12日12時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経127度25分 (127.4度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 150 km (80 NM)
13日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 与那国島の南南西約90km
予報円の中心 北緯23度40分 (23.7度)
東経122度40分 (122.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
14日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華中
予報円の中心 北緯26度50分 (26.8度)
東経117度05分 (117.1度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 220 km (120 NM)
■今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより