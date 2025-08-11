◇セ・リーグ 巨人―中日（2025年8月11日 東京D）

巨人の戸郷翔征投手（25）が11日の中日戦（東京D）で今季14度目の先発登板。5回5安打2失点で降板し、7月30日の中日戦（バンテリンD）以来2試合ぶりとなる今季4勝目を手にすることはできなかった。

2試合連続での中5日登板。3試合連続で岸田とバッテリーを組んでマウンドに上がった。

初回、2回と3者凡退で立ち上がり、3回は2死からメヒア、上林に連打されたが、無失点。

4回、先頭・ボスラーを四球で塁に出し、続く細川に右中間二塁打されると、ボスラーが好走塁で一気に本塁生還して先制を許したが、後続を打ち取って最少失点でしのいだ。

だが、0―1で迎えた5回、先頭の8番・山本に初球の高め142キロ直球を左中間スタンドに3号ソロとされて2失点目。さらに1死から上林に右翼線二塁打されてピンチが続いた。

それでも、ここでさらなる失点を防いだ戸郷。その裏、2死二、三塁で打順が回ると、代打・荒巻が出されて降板となった。なお、荒巻は空振り三振。戸郷は0―2での降板となっている。

戸郷の投球内容は5回で打者21人に対して79球を投げ、5安打2失点。4三振を奪い、与えた四球は1つ、直球の最速は148キロだった。

▼戸郷 粘れなかったのが一番（の要因）です。