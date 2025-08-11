板倉滉にゾッコンの元シャルケ指揮官「もし滉が娘と結婚していたら、私は本当に幸せだっただろう」
元シャルケ指揮官のマイク・ビュスケンス氏が、DF板倉滉と共に戦った日々を回顧した。オランダメディア『フットボール・インターナショナル』が伝えている。
板倉は2021-22シーズン、マンチェスター・シティからの期限付き移籍でシャルケに加入した。ブンデスリーガ2部では31試合に出場してリーグ優勝と1部復帰に貢献。当時監督を務めていたのがビュスケンス氏だった。
ビュスケンス氏は板倉の完全移籍加入を望んだものの高額な移籍金を理由に見送らざるを得なかったことを示し、板倉の退団決定時を「その話を聞いたときは本当に辛かった」と振り返った。
続けて同氏は「1年間しか一緒にいなかったが、彼は心に深く刻まれている」と話し、「素晴らしいメンタルと考え方を持ち、ロッカーでも非常によい影響を与えていた」と紹介。「彼は真のサムライだったね。一生懸命やるし決してネガティブにはならなかった」と絶賛した。
さらに同氏は冗談まじりで「私には娘が2人いる。もし滉が娘と結婚していたら、私は本当に幸せだっただろう」とも話した模様。今季からアヤックスでプレーする板倉は人間性も高く評価されているようだ。
