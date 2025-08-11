【山粼武司 これが俺の生きる道】#12

プロ入り直後の1987年3月。18歳でいきなり米国へ飛ばされた俺は、右も左も分からないまま異国の地で毎日もがいていた。

言葉に関しては、グラウンド内ではドジャース球団会長補佐のアイク生原さんが通訳をしてくれたおかげでさほど苦労しなかったが、グラウンドを離れればジェスチャーで意思を伝えるのが精いっぱい。それでも、実家に仕送りをするため、普段の食費を切り詰めるドミニカ共和国出身の同僚選手が心配になり、俺の滞在先に招いて連日バーベキューをした。その際、プライベートの話題を振られたものの、まったく言葉の意味が理解できなかった。

球団が借りた俺の滞在先は立派な一軒家のコテージだった。しかも、共同生活ではなくそこに1人暮らし。一緒に行った（埼玉・大宮東からドラフト4位で入団した同期の）荒川哲男や高橋三千丈さん（当時一軍投手コーチ）は100メートルほど離れた別のコンドミニアムに滞在していた。立派なキッチンもついていたが、自炊は一度もせず。毎日、外食だった。

米国での一日はまず試合から始まる。午前中から実戦形式に入るスタイルで、日本のようにダラダラと練習しない。バッティング練習なんて5球ずつを2回打ったらおしまい。シートノックもなしだ。

試合後、球場内で提供される昼食のサンドイッチを食べ、午後2〜3時に終了。そこから選手個人で自主練習をするのがルーティンだった。

ルーキーリーグでは、自分が所属するチームと対戦相手のチームが同じロッカールームを使う。この列のロッカーはドジャース、隣の列はパイレーツ、その隣はレッズ……とチームごとにロッカーの場所が決まっていた。複数のチームが同じロッカーを使っていたから、部屋そのものがめちゃくちゃ広かった。しかし、たくさんのチームが同じロッカーに出入りしていたこともあってか、「事件」が起きた。

俺と荒川が所属したリーグは、フロリダのセントピーターズバーグにある球場を拠点にしていた。そこでの生活が2カ月ほど経ち、同じフロリダにあるサラソタの球場に移動することに。セントピーターズバーグでの最終日、荷物を運び出そうと、ロッカーに行くと、カギが破壊され、入れておいたバットやグラブがすべて盗まれていたのだ。

しかも荒らされたのは俺と荒川だけ。というか、ロッカーに堂々と荷物を置きっぱなしにしているのは日本の選手だけだった。他の海外の選手たちは俺らみたいに何十本もバットを持ってきていなかったし、道具は毎回大切に家へ持ち帰っていた。

日本製のバットやグラブは性能がいいことも知っていたのだろうが、道具がなきゃ練習すらできない。日本から送ってもらうのも時間がかかるため、慌てて近くのスポーツ用品店でグラブを買ったり、球場に出入りしていた道具業者から手袋やリストバンドを買ったりして急場をしのいだ。

（山粼武司／元プロ野球選手）