テクニカルポイント ユーロドル、強弱感対立

テクニカルポイント ユーロドル、強弱感対立



1.1816 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1689 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1670 現値

1.1647 一目均衡表・雲（上限）

1.1627 21日移動平均

1.1591 一目均衡表・基準線

1.1574 10日移動平均

1.1546 一目均衡表・転換線

1.1458 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1447 一目均衡表・雲（下限）

1.1438 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1410 100日移動平均

1.0962 200日移動平均



ユーロドルは、強弱感が対立している。７月後半に下降トレンドを示現したが、８月に入ってからはその大部分を解消している。ＲＳＩ（１４日）は３０付近から５４．１へと上昇してきており、足元では中立水準を示唆している。１０＋２１日線は依然として１０日線の水準が低く、上昇トレンドへの転換は示されていない。水準的には一目均衡表の雲上限および２１日線を上回っておりが、連日の上下動で上抜けは明確ではない。

