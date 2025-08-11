テクニカルポイント　ユーロドル、強弱感対立

1.1816　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1689　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1670　現値
1.1647　一目均衡表・雲（上限）
1.1627　21日移動平均
1.1591　一目均衡表・基準線
1.1574　10日移動平均
1.1546　一目均衡表・転換線
1.1458　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1447　一目均衡表・雲（下限）
1.1438　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1410　100日移動平均
1.0962　200日移動平均

　ユーロドルは、強弱感が対立している。７月後半に下降トレンドを示現したが、８月に入ってからはその大部分を解消している。ＲＳＩ（１４日）は３０付近から５４．１へと上昇してきており、足元では中立水準を示唆している。１０＋２１日線は依然として１０日線の水準が低く、上昇トレンドへの転換は示されていない。水準的には一目均衡表の雲上限および２１日線を上回っておりが、連日の上下動で上抜けは明確ではない。