「810s」定番スニーカーが限定仕様に！“ホワイト×グリーン”のレアカラーな一足を、旗艦店でゲットして
シューズブランド「810s（エイトテンス）」の定番モデル「STUDEN（スチューデン）」に、旗艦店限定モデルが登場。
ホワイトとグリーンの爽やかなカラーリングが、足元を軽やかに見せてくれますよ。
9月12日（金）の発売に先駆け、8月10日（日）から旗艦店にて先行予約の受付が開始しています。お近くの方はぜひ利用してみて。
810sの定番「STUDEN」って？
「STUDEN」は、学生用のグランドシューズをデイリーユースにしたモデル。
普段使いはもちろん、運動靴としても活用できます。
また、反射材が取り入れられているので、夜のジョギングに最適。
かかとをサポートするヒールカウンターも、デザインのポイントになっていますよ。
旗艦店限定の特別な一足が登場
そんな「STUDEN」に、旗艦店であるMOONSTAR JIYUGAOKA（東京）とALSO MOONSTAR（福岡）、そしてMOONSTAR LIFESTYLE EC STORE限定で販売される「810s / ET054 STUDEN TF」（税込8250円）が登場します。
デザインは、毎年8月10日に旗艦店で実施される「エイトテンスノヒ」のイメージカラーでもある、ホワイト&グリーンがベース。
爽やかな色合いで、コーデのさりげないアクセントにもぴったりですよね。
また、定番モデルとは異なるステッカー仕様のタグが同封。
旗艦店がある“東京⇔福岡”の往復チケットをモチーフにデザインされた、ここでしか手に入らない限定仕様です。
先行予約でプレゼントがもらえるかも！
9月の発売に先駆け、「エイトテンスノヒ」の8月10日（日）より、MOONSTAR JIYUGAOKAとALSO MOONSTARの店頭にて、先行予約受付が始まります。
予約特典として、サイクリングなどで活躍するオリジナルの「アンクルバンド」がもらえるそうなので、ぜひこの機会に先行予約を利用してみて。
なくなり次第終了となるため、気になる人は早めが吉かも◎
先行予約 概要
先行予約期間：8月10日（日）〜31日（日）
実施店舗：MOONSTAR JIYUGAOKA（東京）、ALSO MOONSTAR（福岡）
※EC STOREでは先行予約を実施しません
※特典は数量限定、なくなり次第終了
特別感ただようSTUDENをチェック
年に一度開催されている「エイトテンスノヒ」のイメージカラーを取り入れた「810s / ET054 STUDEN TF」は、旗艦店でしかゲットできないということもあり、特別感を感じられますよね。
軽やかな色合いは、落ち着いた印象になりがちな秋冬コーデの挿し色としても活躍しそう。
ECストアでも販売されるので、「遠くて買いに行けない…」という方はぜひオンラインでチェックしてみて。
MOONSTAR LIFESTYLE EC STORE
https://store.moonstar.co.jp/
参照元：株式会社ムーンスター プレスリリース
