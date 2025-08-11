「810s」定番スニーカーが限定仕様に！“ホワイト×グリーン”のレアカラーな一足を、旗艦店でゲットして

シューズブランド「810s（エイトテンス）」の定番モデル「STUDEN（スチューデン）」に、旗艦店限定モデルが登場。

ホワイトとグリーンの爽やかなカラーリングが、足元を軽やかに見せてくれますよ。

9月12日（金）の発売に先駆け、8月10日（日）から旗艦店にて先行予約の受付が開始しています。お近くの方はぜひ利用してみて。

810sの定番「STUDEN」って？



「STUDEN」は、学生用のグランドシューズをデイリーユースにしたモデル。

普段使いはもちろん、運動靴としても活用できます。

また、反射材が取り入れられているので、夜のジョギングに最適。

かかとをサポートするヒールカウンターも、デザインのポイントになっていますよ。

旗艦店限定の特別な一足が登場



そんな「STUDEN」に、旗艦店であるMOONSTAR JIYUGAOKA（東京）とALSO MOONSTAR（福岡）、そしてMOONSTAR LIFESTYLE EC STORE限定で販売される「810s / ET054 STUDEN TF」（税込8250円）が登場します。

デザインは、毎年8月10日に旗艦店で実施される「エイトテンスノヒ」のイメージカラーでもある、ホワイト&グリーンがベース。

爽やかな色合いで、コーデのさりげないアクセントにもぴったりですよね。



また、定番モデルとは異なるステッカー仕様のタグが同封。

旗艦店がある“東京⇔福岡”の往復チケットをモチーフにデザインされた、ここでしか手に入らない限定仕様です。

先行予約でプレゼントがもらえるかも！



9月の発売に先駆け、「エイトテンスノヒ」の8月10日（日）より、MOONSTAR JIYUGAOKAとALSO MOONSTARの店頭にて、先行予約受付が始まります。

予約特典として、サイクリングなどで活躍するオリジナルの「アンクルバンド」がもらえるそうなので、ぜひこの機会に先行予約を利用してみて。

なくなり次第終了となるため、気になる人は早めが吉かも◎

先行予約 概要
先行予約期間：8月10日（日）〜31日（日）
実施店舗：MOONSTAR JIYUGAOKA（東京）、ALSO MOONSTAR（福岡）
※EC STOREでは先行予約を実施しません
※特典は数量限定、なくなり次第終了

特別感ただようSTUDENをチェック



年に一度開催されている「エイトテンスノヒ」のイメージカラーを取り入れた「810s / ET054 STUDEN TF」は、旗艦店でしかゲットできないということもあり、特別感を感じられますよね。

軽やかな色合いは、落ち着いた印象になりがちな秋冬コーデの挿し色としても活躍しそう。

ECストアでも販売されるので、「遠くて買いに行けない…」という方はぜひオンラインでチェックしてみて。

MOONSTAR LIFESTYLE EC STORE
https://store.moonstar.co.jp/

参照元：株式会社ムーンスター プレスリリース