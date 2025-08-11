マブス対ウォリアーズ、スパーズ対サンダー…クリスマスゲームの5カードを現地記者が報道

8月9日（現地時間8日、日付は以下同）。2025－26レギュラーシーズンの開幕初日、10月22日の対戦カードが、ヒューストン・ロケッツ対オクラホマシティ・サンダー、ゴールデンステイト・ウォリアーズ対ロサンゼルス・レイカーズの2カードになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー率いる昨シーズンの王者サンダーは、開幕初日にホームのペイコム・センターでチャンピオンリング授与式を行う予定。その試合で、昨シーズンにウェスタン・カンファレンス2位の52勝30敗を残し、オフに元サンダーのケビン・デュラントを獲得したロケッツが激突することに。

もう1カードはステフィン・カリー、ジミー・バトラー、ドレイモンド・グリーン擁するウォリアーズが、敵地クリプトドットコム・アリーナへ乗り込み、レブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、八村塁が所属するレイカーズと対戦。

そして9日。シャラニア記者は、12月26日のクリスマスゲームの対戦カードも報道。毎年、10チームだけがクリスマスに競い合う今年のカードは下記のとおり。



※右側がホームチーム

◆■NBAクリスマスゲーム2025の対戦カード

クリーブランド・キャバリアーズ対ニューヨーク・ニックス



サンアントニオ・スパーズ対オクラホマシティ・サンダー



ヒューストン・ロケッツ対ロサンゼルス・レイカーズ



ダラス・マーベリックス対ゴールデンステイト・ウォリアーズ



ミネソタ・ティンバーウルブズ対デンバー・ナゲッツ

昨シーズンにファイナルへ進出したインディアナ・ペイサーズは司令塔タイリース・ハリバートンがアキレス腱断裂のため今シーズン全休。2024年の覇者ボストン・セルティックスも、トップスコアラーのジェイソン・テイタムがアキレス腱を断裂しているため大部分の欠場が予想されていることもあり、イースタン・カンファレンスでは昨シーズンに1位の64勝18敗をマークしたキャバリアーズ、3位の51勝31敗を残してカンファレンス・ファイナル進出を飾ったニックスの2チームのみ。

一方のウェスタン・カンファレンスでは、2連覇を目指すサンダーがホームでビクター・ウェンバンヤマ擁するスパーズと対戦。デュラントやアルペレン・シェングンが所属するロケッツがレイカーズとのアウェーゲームに挑む。

さらに、アンソニー・デイビス、今年のドラフト全体1位指名のクーパー・フラッグらが在籍するマブスが敵地でウォリアーズと対決。マブスのクレイ・トンプソン、ウォリアーズのカリーによる元チームメートで“スプラッシュ・ブラザーズ”のマッチアップは必見だ。

そしてアンソニー・エドワーズ率いるウルブズが、ニコラ・ヨキッチ擁するナゲッツと激突するなど、楽しみな対戦カードが並ぶことに。

なお、今シーズンのスケジュールは、今週中にもリーグから発表される見込みとNBAインサイダーのマーク・スタイン記者が10日に報じている。

【動画】昨年のクリスマスゲームで爆発したウェンバンヤマ！





