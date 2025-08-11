FIBAアジアカップ・日本vsレバノンは12日深夜25時開始に決定…前回準Vの強豪とベスト8をかけて激突

バスケットボール男子日本代表が出場している「FIBAアジアカップ2025」。準々決勝進出を懸けたレバノン代表との試合開始時間が、日本時間8月12日（火）25時（13日午前1時）に決定した。

グループBを2勝1敗の2位で通過した日本代表。決勝トーナメント進出のためには、グループAを3位で通過したレバノン代表とのプレーオフに勝利する必要がある。

対するレバノンは、前回大会では決勝でオーストラリアに惜敗したものの、見事準優勝に輝いた強豪。今大会のロスターにはアリ・メザー（秋田ノーザンハピネッツ）、セルジオ・エル・ダーウィッチ（仙台89ERS）、オマール・ジャマレディン（川崎ブレイブサンダース）と、2025－26シーズンからBリーグでプレーする選手も多数名を連ねている。

日本にとっては正念場となる一戦。深夜の激闘を制し、準々決勝への切符を掴むことができるか。この試合はテレビ朝日系列で生中継、DAZNやABEMAにてライブ配信が予定されている。

■FIBAアジアカップ2025 準々決勝進出決定戦



対戦カード：日本 vs レバノン



試合日時：2025年8月12日（火）25:00 TIPOFF（日本時間）