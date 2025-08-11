浜木綿子、8年ぶりにテレビ出演 8.17『ボクらの時代』で萩本欽一と44年ぶり再会
俳優の浜木綿子が、8月17日7時放送の『ボクらの時代』（フジテレビ系）で8年ぶりにテレビに出演。萩本欽一、柴田理恵と共に軽快なトークを展開する。
【写真】浜木綿子、90歳を前に初の書籍リリース 息子・市川中車、孫・市川團子ら関係者の証言も収録
長きにわたり帝国劇場や芸術座で商業演劇をけん引してきた浜木綿子と、天才コメディアンの第一人者、萩本欽一。この2人が、このたび『ボクらの時代』で1981年以来44年ぶりの再会を果たした。
舞台での演技のように艶やかなふるまいの浜と、天才的な話芸で場を沸かせる萩本に、柴田理恵も加わり、笑いと感動に満ちたトークは、まるで時間が巻き戻ったかのように明るく丁々発止に繰り広げられた。
2人は、1979年に日本テレビで放送された「欽ちゃんドラマ OH！階段家族!!」、「欽ちゃん劇場 とり舵いっぱーい！」（1979年〜1980年・日本テレビ）、「欽ちゃんのちゃーんと考えてみてネ!!」（1980年〜1981年・日本テレビ）で萩本の相手役として浜が共演し、丁々発止のやりとりをしていた仲。それ以降、互いの誕生日には連絡を取り合うものの直に会う機会はなかったという。
一方の柴田は、浜主演の舞台「売らいでか！ -亭主売ります-」（1998年 芸術座）や、日本テレビの火曜サスペンス劇場で人気を博したドラマ「監察医 室生亜季子」シリーズに参加し、浜との信頼関係を永年育んできた。
浜が『ボクらの時代』に出演するにあたり、萩本との共演を希望し、44年ぶりの対面が実現した。そして柴田は萩本の「欽ちゃんの仮想大賞」審査員として出演するなどの縁があり、3名でのトークとなった。
収録後、浜は「お二人と久しぶりにお会いできて、つくづく、人生は出会いだと感じております。欽ちゃんと会えた喜び！ 相変わらずユーモアにあふれて、そのお言葉のなかに、若い頃には気づかなかった学びがありました。何よりお元気で良かったです。柴田さんの変わらぬ優しさも有難かったです。番組だけで終わるのは嫌だな……」と吐露し、萩本は「会いたかった浜さんに会えちゃった！歌も聴けて、本当に幸せなひと時だった」と44年ぶりの再会に喜びを爆発させた。
柴田は、2時間に及んだ収録に立ち会って、「（浜と萩本は）今もまだまだ楽しんでいる！」と、今なお前向きに進み、現在の年齢になっても楽しんでいる二人の様子に感銘を受けたという。
浜木綿子、萩本欽一、柴田理恵が共演する『ボクらの時代』は、フジテレビ系にて8月17日7時放送。
