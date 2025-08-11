◇パ・リーグ 日本ハムーソフトバンク（2025年8月11日 みずほペイペイD）

日本ハムの「台湾の至宝」孫易磊（スン・イーレイ）投手（20）は11日、ソフトバンク戦（みずほペイペイD）で来日初先発。4回途中で降板した。

初回、先頭のダウンズに四球を選ばれた。制球が安定しない中、2死とするも山川に左前打を打たれた。2死一、三塁とピンチを迎えたが、最後は柳町を左飛に打ち取った。

徐々に落ち着きを取り戻したが、1点リードの3回2死二塁、近藤に右中間への同点二塁打を許した。1−1の4回には先頭に四球を与えると、1死を奪いながらも連打を浴びて満塁のピンチを招いた。ここで新庄監督から交代を告げられた。

2番手・上原が牧原大に適時右前打とされ、孫易磊の来日初先発は3回1/3を投げて5安打2失点、わずか60球での降板となった。

今年5月に支配下昇格した最速156キロ右腕。中継ぎとして7試合に登板し4ホールド、1セーブをマークし、6月から2軍で先発調整を続けてきた。7月29日のイースタン・リーグ、楽天戦では5回4安打無失点だった。

▼孫易磊 気持ちの面では、特にいつもと変わることなくマウンドに上がりました。初回は不安定でしたが、2イニング目はファームと同じように投げられました。それでも先頭打者に2度も四球を与え、良いところがなかったです。