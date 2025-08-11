「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（１１日、浜名湖）

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャーの落合博満氏がトークショーをおこなった。会場には多くのファンが集まり、現役時代の話や監督時代の話などをする中で、メジャーリーグで活躍する大谷翔平の話になり、「彼は野球で２４時間回している。野球とプライベートを切り離していないんだろうと思う。ゲームに行くために最低限のチェックポイントを持っている。私生活でも、どういう生活をしたら野球にプラスになるのか考えている」と話した。

しかし、打撃面の話に関しては「でも、あの打ち方だけはマネてもらいたくはない。あの打ち方は特殊です。下からバットを振り上げていくっていうのは…。子どもたちは数字を上げている選手をマネしたくなるんだけど、絶対にマネしちゃいけない。あれは彼だからできるのであって、それをもしマネてやるのであればとんでもない事になる。彼だからできるのであって、誰しもができる事じゃない」と大谷の打撃技術が特殊だと伝えた。

その大谷を攻略するとすれば？の質問には「ピッチャーとして？、それならインサイドの高めの真っすぐを見せながら、インコースをうまく使っていくのが効果的なんだろうと思う」と話し「高めの真っすぐのさばき方は、下からバットが出てくる選手にとっては相当苦労すると思う。で、右投げ左打ちでしょ？インサイド膝元の変化球はボールが消えるんです。作られた左バッターはインサイドの膝元のボールは視界から消えちゃう。だから攻めるんだったら、そこをうまく攻めたい。」と大谷攻略方法を会場の人たちに分かりやすく説明してくれた。

最後に会場に集まったファンに向かって「気分よく舟券を取って家路についてください。負けるために来てるのではなく、勝つために来てるわけですから、どうにか当たり舟券を持って帰ってください」と笑顔で伝えた。