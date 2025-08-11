マセキ芸能社は11日、ライブスタッフが運営する公式X「マセキライブ」を更新。ライブ来場者へ「強い香り」に対し、異例の注意喚起を行った。

「【お知らせ】マセキライブにご来場のお客様へ、ご協力のお願いです。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます」とつづり、声明を発表した。

「ご来場の皆さまへ」と前置きした上で「快適に公演をお楽しみいただくため、体調やお召し物の清潔管理、香水・整髪料などの強い香りにはご配慮をお願いいたします」と書き出した。

続けて「会場内では、強い香りや匂いにより周囲のお客様の鑑賞環境を著しく損なう場合、スタッフの判断でご入場をお断りまたはご退場いただく場合がございます。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます」と注意喚起を行った。

この投稿に対し「自分たちがクサイ芸人をたくさん抱えているからか、どこか少し申し訳なさそう」「嬉しいなー！こんな呼びかけしてくれる主催者さん素敵！ こういった配慮やみんなが苦しまない優しい空気があれば、ライブや室内の観劇なども楽しめます オンオフできる香りなら良いんだけど、昨今の洗濯洗剤、柔軟剤、消臭剤などはものすごい威力で、空間丸ごとその薬品臭になってしまうので」「オンオフできる香りなら良いんだけど、昨今の洗濯洗剤、柔軟剤、消臭剤などはものすごい威力で、空間丸ごとその薬品臭になってしまうので」「体と服洗ってから来てください」などの書き込みがあった。