女優本田望結（21）が10日放送されたテレビ朝日系「路線バスで寄り道＆お買い物の旅」（日曜午後3時20分）に出演。早期の“交際0日婚”願望を本気で告白した。

本田はこの日、フリーアナウンサー徳光和夫、タレント田中律子とともに路線バスで都内西部エリアをめぐった。車中でのトークで、“理想の結婚”に関する話題に。本田が「私、“若くして結婚したい”って思ってるんですよ。なんなら“18（歳）ですぐ結婚する”って決めてたけど、意外ともう20歳（すぎ）じゃないですか？ だから、このままだと“若くして結婚する”っていう夢がどっか行っちゃうんじゃないかな、って」と悩みを打ち明けた。

徳光が「好きだとか嫌いだとか、そういう気持ちにならなくて“もしかしたらこの人と結婚するんじゃないかな”っていう人と出会ってないだろ？ いるんだよ、これが。不思議に“赤い糸”の伝説ってあると思う」などと、多くの結婚式の司会をしてきた経験から助言すると、田中も「”ゼロ日婚“で、会った瞬間に”あっ、結婚するな“ってお互い思ったっていう（カップルが実際にいる）」と続けた。

それを聞いた本田は目をらんらんと輝かせ「ほんと私、それが夢なんです！ バスとかで（たまたま座っていた男性の）横に座ります。（その男性と互いに向き合うしぐさを見せ）“え！結婚しませんか？”（と言う）」と”理想の状況”を再現してみせた。

田中が「初めて会った人に（”結婚しませんか”と）言われたら怖くない？」と突っ込むと、本田はひるまず「もう”キュン“って。付き合うも何ももう、”交際0日婚“、超憧れなんで」とハイテンションで力説していた。