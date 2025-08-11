福山雅治（56）が11日、都内で行われた主演映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督、9月12日公開）完成報告会に出席した。劇中で演じた天才マジシャンばりに、2枚のボードが交錯した間から現れ「登場の方法はマジックだったんですけど…うまくいったんですかね？」と言い、笑った。「今日、初めてやりまして。来たら、こうやりますと…できますすよね？ という雰囲気だった。1番、緊張したところです」と成功に安堵（あんど）の表情を浮かべた。

同作は、福山の俳優としての代表作の1つ「ガリレオ」シリーズの原作者・東野圭吾氏が20年に出版した「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」（光文社）の実写化作品。新作の主人公を考えていた東野氏に、福山が「ダークヒーローを演じてみたいんです」と語ったことが執筆のきっかけとなった作品だが、福山は「ガリレオ」シリーズで演じた主人公の天才物理学者の湯川学に対し「長くガリレオシリーズで演じさせていただく中で、湯川がもしダークサイドの人間だったら、どうなるか？ とうのがあった。ダークサイドの側面があるかな？ と演じていて、そちらに振れたものがあったら、いいですよね？ と」と語った。

福山が演じる神尾武史は、米ラスベガスを拠点に活躍していたマジシャンで、東京でバーを経営。頭が切れ、人間心理に詳しく、誘導尋問やだましはお手の物で、鮮やかなほどに手癖が悪く、警察や容疑者の所持品を一切バレることなく、のぞき見ることができる役どころ。

物語は、仲村トオル（59）が演じた元中学校教師の兄・英一が何者かに殺された武史が、マジシャンならではの方法で殺人事件の謎に挑む。武史は金に細かく、立て板に水を流すようにウソをつく一面もある。2カ月後に結婚を控えながら父・英一の突然の訃報を受け、実家のある町に戻った不動産会社勤務の建築士・神尾真世を、初共演の有村架純（32）が演じた。叔父の武史と再会し、バディを組んで殺人事件の解決に向けて奔走する。

