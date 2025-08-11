TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後3時20分に、大雨警報（土砂災害）を佐世保市（宇久地域を除く）、松浦市、佐々町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）、松浦市、佐々町に発表 11日15:20時点

南部、北部では、11日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■佐世保市（宇久地域を除く）
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　10mm

■島原市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

■諫早市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　30mm

■大村市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■松浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■西海市（江島・平島を除く）
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■雲仙市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■南島原市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

■長与町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

■時津町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　15mm

■佐々町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　10mm