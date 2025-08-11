【大雨警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）、松浦市、佐々町に発表 11日15:20時点
気象台は、午後3時20分に、大雨警報（土砂災害）を佐世保市（宇久地域を除く）、松浦市、佐々町に発表しました。
南部、北部では、11日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■佐世保市（宇久地域を除く）
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 10mm
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 15mm
■諫早市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 30mm
■大村市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■松浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■西海市（江島・平島を除く）
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■雲仙市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■南島原市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 15mm
■長与町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 15mm
■時津町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 15mm
■佐々町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 10mm