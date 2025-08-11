TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後3時17分に、大雨警報（土砂災害）を魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、入善町、朝日町に発表しました。

富山県では、土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雨警報
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■魚津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■滑川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■黒部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■南砺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■上市町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■立山町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■入善町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■朝日町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）