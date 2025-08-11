NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。西武は山村崇嘉選手と糸川亮太投手を登録し、仲田慶介選手、ボー・タカハシ投手、菅井信也投手を抹消しました。

山村選手は開幕から出遅れたものの、6月3日に今季初昇格。その後は32試合に出場するも、徐々に状態を落とし、7月31日に抹消されていました。抹消後は2軍戦の5試合に出場し、9日の試合では1本塁打もマーク。翌10日の試合でも3打数3安打と猛アピールを見せていました。

同じく登録となった糸川投手はこれが2度目の昇格。前回昇格では登板機会なく1日で抹消となっていました。ここまでファームでは8試合の先発含む22試合に登板し、4勝1敗で防御率2.87としています。

一方、抹消となった仲田選手はこれが今季初抹消。前日10日の楽天戦には「1番・ライト」でスタメン出場も、初回にはショートへの当たりに気迫のヘッドスライディング。これで内野安打とするも、2回の守備から途中交代となっていました。

同じく抹消となったボー投手は7月26日に今季初昇格を手にするも、4試合のリリーフ登板で防御率10.80という成績。前日10日の楽天戦では、1点ビハインドの8回に登板すると、1アウトから連打を浴びるなどで5失点。苦しいマウンドとなっていました。

菅井投手は前日先発登板。2回まで無失点で抑えるも、3回に同点タイムリーを浴びるなど失点し、4回には2度の四球を与えるなど乱調を見せ、1アウト1、2塁のピンチを招いたところで降板していました。