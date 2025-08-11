複数のアイドルグループが所属する制作プロダクション「合同会社SOVA」（東京都墨田区）が新たなガールズグループを発表したが、韓国のアイドルグループと名称などが酷似していることから、対応が決まるまで使用を控えると公式X（旧ツイッター）で11日に発表した。

SOVAは前日10日に5人組のガールズグループ「everglow.」のメンバーを発表。9月20日には都内のライブハウス「Spotify O-Crest」でデビューライブが行われることも決まっている。

ただ、韓国の6人組ガールズグループ「EVERGLOW」と名称が酷似、さらにロゴをめぐっても指摘があったという。

この指摘を受け、公式Xで「弊社グループ『everglow.』の名称およびロゴにつきまして、多くのご意見を頂戴いたしました。いただいたご意見を真摯に受け止め、至急事実関係を確認し対応を検討しております」と報告。続けて「対応の確定まで名称およびロゴの使用は控えさせていただきます」とした。

そして「決定次第、本アカウントにてお知らせいたします。この度はご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」と結んだ。

韓国の「EVERGLOW」は2019年にデビュー。韓国メディアによると、今年5月に所属事務所「YUE HUAエンターテインメント」が6月での専属契約終了を発表したが、メンバーは解散を否定しているという。