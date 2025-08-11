昨季女王の東京NBが黒星スタート…I神戸や新潟Lが白星／WEリーグ第1節

　2025−26 SOMPO WEリーグ第1節が9日と10日にかけて各地で開催された。

　昨シーズンにWEリーグ初優勝を飾った日テレ・東京ヴェルディベレーザは、開幕節で昨季2位に終わったINAC神戸レオネッサと対戦。63分に成宮唯が先制点を決めると、88分には吉田莉胡が追加点を挙げ、I神戸が2−0で勝利を収め、東京NBは黒星スタートとなった。

　また、アルビレックス新潟レディースはAC長野パルセイロ・レディースに2−0で勝利して白星発進を飾った一方、そのほか3試合はスコアレスドローに終わっている。なお、ノジマステラ神奈川相模原とジェフユナイテッド市原・千葉レディースの一戦は雷雨のため中止となった。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■第1節試合結果
▼9日（土）
AC長野パルセイロ・レディース　0−2　アルビレックス新潟レディース
セレッソ大阪ヤンマーレディース　0−0　マイナビ仙台レディース

▼10日（日）
三菱重工浦和レッズレディース　0−0　サンフレッチェ広島レジーナ
RB大宮アルディージャWOMEN　0−0　ちふれASエルフェン埼玉
INAC神戸レオネッサ　2−0　日テレ・東京ヴェルディベレーザ
ノジマステラ神奈川相模原　（試合中止）　ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　新潟L（3／＋2）
1位　I神戸（3／＋2）
3位　マイ仙台（1／0）
3位　浦和（1／0）
3位　大宮（1／0）
3位　EL埼玉（1／0）
3位　C大阪（1／0）
3位　S広島R（1／0）
9位　東京NB（0／−2）
9位　AC長野（0／−2）
●位　千葉L（0／0）
●位　N相模原（0／0）

■第2節の対戦カード


▼16日（土）
18：00　マイ仙台　vs　AC長野
18：00　EL埼玉　vs　C大阪

▼17日（日）
18：00　東京NB　vs　N相模原
18：00　新潟L　vs　浦和
18：30　千葉L　vs　大宮
18：30　広島　vs　I神戸