昨季女王の東京NBが黒星スタート…I神戸や新潟Lが白星／WEリーグ第1節
2025−26 SOMPO WEリーグ第1節が9日と10日にかけて各地で開催された。
昨シーズンにWEリーグ初優勝を飾った日テレ・東京ヴェルディベレーザは、開幕節で昨季2位に終わったINAC神戸レオネッサと対戦。63分に成宮唯が先制点を決めると、88分には吉田莉胡が追加点を挙げ、I神戸が2−0で勝利を収め、東京NBは黒星スタートとなった。
また、アルビレックス新潟レディースはAC長野パルセイロ・レディースに2−0で勝利して白星発進を飾った一方、そのほか3試合はスコアレスドローに終わっている。なお、ノジマステラ神奈川相模原とジェフユナイテッド市原・千葉レディースの一戦は雷雨のため中止となった。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■第1節試合結果
▼9日（土）
AC長野パルセイロ・レディース 0−2 アルビレックス新潟レディース
セレッソ大阪ヤンマーレディース 0−0 マイナビ仙台レディース
▼10日（日）
三菱重工浦和レッズレディース 0−0 サンフレッチェ広島レジーナ
RB大宮アルディージャWOMEN 0−0 ちふれASエルフェン埼玉
INAC神戸レオネッサ 2−0 日テレ・東京ヴェルディベレーザ
ノジマステラ神奈川相模原 （試合中止） ジェフユナイテッド市原・千葉レディース
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 新潟L（3／＋2）
1位 I神戸（3／＋2）
3位 マイ仙台（1／0）
3位 浦和（1／0）
3位 大宮（1／0）
3位 EL埼玉（1／0）
3位 C大阪（1／0）
3位 S広島R（1／0）
9位 東京NB（0／−2）
9位 AC長野（0／−2）
●位 千葉L（0／0）
●位 N相模原（0／0）
▼16日（土）
18：00 マイ仙台 vs AC長野
18：00 EL埼玉 vs C大阪
▼17日（日）
18：00 東京NB vs N相模原
18：00 新潟L vs 浦和
18：30 千葉L vs 大宮
18：30 広島 vs I神戸
昨シーズンにWEリーグ初優勝を飾った日テレ・東京ヴェルディベレーザは、開幕節で昨季2位に終わったINAC神戸レオネッサと対戦。63分に成宮唯が先制点を決めると、88分には吉田莉胡が追加点を挙げ、I神戸が2−0で勝利を収め、東京NBは黒星スタートとなった。
また、アルビレックス新潟レディースはAC長野パルセイロ・レディースに2−0で勝利して白星発進を飾った一方、そのほか3試合はスコアレスドローに終わっている。なお、ノジマステラ神奈川相模原とジェフユナイテッド市原・千葉レディースの一戦は雷雨のため中止となった。
■第1節試合結果
▼9日（土）
AC長野パルセイロ・レディース 0−2 アルビレックス新潟レディース
セレッソ大阪ヤンマーレディース 0−0 マイナビ仙台レディース
▼10日（日）
三菱重工浦和レッズレディース 0−0 サンフレッチェ広島レジーナ
RB大宮アルディージャWOMEN 0−0 ちふれASエルフェン埼玉
INAC神戸レオネッサ 2−0 日テレ・東京ヴェルディベレーザ
ノジマステラ神奈川相模原 （試合中止） ジェフユナイテッド市原・千葉レディース
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 新潟L（3／＋2）
1位 I神戸（3／＋2）
3位 マイ仙台（1／0）
3位 浦和（1／0）
3位 大宮（1／0）
3位 EL埼玉（1／0）
3位 C大阪（1／0）
3位 S広島R（1／0）
9位 東京NB（0／−2）
9位 AC長野（0／−2）
●位 千葉L（0／0）
●位 N相模原（0／0）
■第2節の対戦カード
▼16日（土）
18：00 マイ仙台 vs AC長野
18：00 EL埼玉 vs C大阪
▼17日（日）
18：00 東京NB vs N相模原
18：00 新潟L vs 浦和
18：30 千葉L vs 大宮
18：30 広島 vs I神戸