「ミラン相手に４、日本のチーム相手に１、今日は２」プレミア王者の気になる数字。昨季は86と同時に41…指揮官が改善を誓う
現地８月10日、新シーズン開幕を告げるコミュニティ・シールドが聖地ウェンブリーで開催され、遠藤航を擁するリバプール（プレミアリーグ王者）と、鎌田大地が所属するクリスタル・パレス（FAカップ王者）が激突。２度追いつく粘りを見せた後者が、２−２で突入したPK戦を制し、今季初タイトルを獲得した。
敗れたリバプールにおいて気になるのが、守備面だ。プレーシーズンでもプレストン戦（３−１）、ストーク戦（５−０）、ミラン戦（２−４）、横浜F・マリノス戦（３−１）、アスレティック・ビルバオ戦 複粥檻院法▲咼襯丱戦◆複魁檻押砲伴催世少なくない。
昨季は最多86得点を記録した攻撃力に加え、アーセナルに次いで少ない41失点の堅守がリーグ制覇の要因になったなか、大いに改善の余地がある。
クラブ公式サイトによれば、アルネ・スロット監督がパレス戦後の会見で、この話題にズバリ言及。自分たちの現状を次のように語った。
「ミラン相手に４失点、日本のチーム（横浜FM）相手に１失点、ビルバオ相手に２失点、そして今日も２失点している。昨シーズン、私たちが本当に強かったのは、ほとんどの場合 １点差で勝利し、大抵クリーンシート、多くても１点しか許さなかったからだ」
就任２年目のオランダ人指揮官は一方で、「今日はパレス相手に２点取った。昨シーズンは１−０で勝利した後、アンフィールドでは１−１で引き分け、１度も複数得点を奪えなかった。それは良いことだ」とも口にした。
リーグ連覇に向け、得点は増やし、失点は減らせるか。パレス戦でさっそく、クローザーとして投入された遠藤の活躍にも期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】また鎌田の服装が話題！歓喜のパレス集合ショット！
敗れたリバプールにおいて気になるのが、守備面だ。プレーシーズンでもプレストン戦（３−１）、ストーク戦（５−０）、ミラン戦（２−４）、横浜F・マリノス戦（３−１）、アスレティック・ビルバオ戦 複粥檻院法▲咼襯丱戦◆複魁檻押砲伴催世少なくない。
クラブ公式サイトによれば、アルネ・スロット監督がパレス戦後の会見で、この話題にズバリ言及。自分たちの現状を次のように語った。
「ミラン相手に４失点、日本のチーム（横浜FM）相手に１失点、ビルバオ相手に２失点、そして今日も２失点している。昨シーズン、私たちが本当に強かったのは、ほとんどの場合 １点差で勝利し、大抵クリーンシート、多くても１点しか許さなかったからだ」
就任２年目のオランダ人指揮官は一方で、「今日はパレス相手に２点取った。昨シーズンは１−０で勝利した後、アンフィールドでは１−１で引き分け、１度も複数得点を奪えなかった。それは良いことだ」とも口にした。
リーグ連覇に向け、得点は増やし、失点は減らせるか。パレス戦でさっそく、クローザーとして投入された遠藤の活躍にも期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】また鎌田の服装が話題！歓喜のパレス集合ショット！