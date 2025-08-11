ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身の酒の飲み方について解説した。

ＧＡＣＫＴは６日に若さの秘けつについて「食生活がすべて」と自身の健康法などを投稿した。この中で日本の国内のがん患者数などに言及し「データが間違っている」と批判の声が殺到した。

その後９日には「確かに、あの言い方は誤解を生むか…」と反省のコメントを投稿したもののＧＡＣＫＴの投稿に対しては「『ＧＡＣＫＴは毎日酒を浴びるように飲んでるだろ！健康を語るな！』的なリプライも来ていた」と明かした。

これに対しＧＡＣＫＴは「その通りだ。『もし、ボクが毎日浴びるように飲んでたら』の話だが。普段、ボクが酒を飲むことはほぼない。酒を飲みながら食事することもない」と自身の日頃の酒の飲み方を投稿。

グラス１杯の酒を飲むことも３週間〜１か月に１回程度だといい、その理由について「別に酒を否定しているわけではないが、毎日のトレーニングを酒で無駄にしたくないだけ」と明かし「世間のボクのイメージは、『毎日浴びるほど飲んでる！』か…」と嘆いた。

一方、浴びるように飲む機会もあるようで「仲間が集まり、彼らのスイッチが入ってしまった時は、ボクも全力で最後まで楽しむ。その時は、軽い酒じゃ時間がかかるから、テキーラかウォッカ。年に３、４回とは言え、一人で２、３本は空けるのも事実」と酒豪ぶりを明かした。

肝臓が強く、二日酔いになることはないそうで「それが体にいいことだとは思ってないが、たまにハメを外すのも悪くない」と持論を展開。

さらに「ちなみに、一番羨ましいのは、酒を一口飲めばすぐに酔って気持ちよくなれる人。天性の才能だ。そんな人に憧れる。酒はストレスの解消にはなるが、飲み過ぎは体を壊す。それじゃ、本末転倒」と注意を促している。