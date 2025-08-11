「幸せ家族写真」バービー、夫＆娘との仲良し家族ショット公開！ 「ほほ笑ましい」「ホッコリ」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは8月10日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「帰ってきてたんですね！」「北海道での時間はのんびりできていいですよね」「いつも神ちゃんも一緒でほほ笑ましい」「幸せ家族写真すてき」「バビ子様みたいな嫁がうちの息子にも来ないかなぁ。」「ホッコリ」との声が寄せられました。
「バビ子様みたいな嫁がうちの息子にも来ないかなぁ。」バービーさんは、「この前家族で北海道に帰省してました 今年に入って６回目の北海道〜」とつづり、4枚の写真を投稿。1〜2枚目では、夫と娘、愛犬との家族ショットを公開しました。バービーさんと夫は、横たわった木の上に座り、膝の上に娘と愛犬を乗せています。家族全員が寄り添って写り、バービーさんは満面の笑みを浮かべ、幸せな雰囲気があふれるショットです。
「すてきな家族」バービーさんは7月20日の投稿でも、「最近のわが家は土手にハマっています」とつづり、家族ショットを公開。コメント欄では、「ドテに反応する神ちゃんかわい過ぎます」「すてきな家族」「バービーちゃんと神ちゃんのお顔がよく似ていると思うのは私だけ？」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)