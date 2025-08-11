入学したら自慢できそうな「高知の公立進学校」ランキング！ 1位は「高知追手前高等学校」、2位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年7月3〜17日の期間、全国20〜60代の男女132人を対象に、「四国地方の公立進学校の印象」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、入学したら自慢できそうな「高知の公立進学校」ランキングをご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「地元の人からすごいと言われるからです」（40代男性／沖縄県）、「全国レベルで活躍している学生が多いから」（40代男性／東京都）、「社会に出て飛躍できそうな印象」（40代女性／神奈川県）、「新時代に通用する力が身に付きそう」（30代男性／大阪府）などの声がありました。
回答者からは、「進学実績が優秀で、特に国公立大学や難関私立大学への合格者が多いことから、学力の高さで一目置かれている」（50代男性／東京都）、「偏差値が高くて自慢出来る」（20代女性／徳島県）、「高知大学のほとんどがここ出身者と言われるほどですし、関関同立への進学も多い」（20代女性／東京都）、「県内トップの学力実績で自慢できるからです」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：高知国際高等学校／35票2位は、高知市の「高知国際高等学校」でした。高知南中学校・高等学校と高知西高等学校が統合して、2021年4月に新たな中高一貫教育校として開校。一般的な高校のカリキュラムが編成される普通科とグローバル科があり、グローバル科はさらに「探究コース」と課題探究や国際バカロレア（IB）のプログラムを取り入れる「DPコース」に分かれ、地域や国際社会の発展に貢献できるグローバル人材の育成を目指します。開校初の卒業生となる令和5年度卒業生は、東北大学や大阪大学などの難関国立大学に加えて、海外の大学や専門学校など幅広い分野に進学しています。
1位：高知追手前高等学校／79票1位は、高知市の県立「高知追手前高等学校」。「追手（おうて）」の通称で親しまれ、創立140年以上の歴史を持つ伝統校です。県内トップクラスの偏差値を誇り、大学などの進学希望者がほぼ100％進学する進学校ですが、「質実剛健・文武両道」を校訓として部活動や学校行事も活発に行われています。東京大学や大阪大学のほか、愛媛大学、高知大学などに多くの合格者を輩出しています。
回答者からは、「進学実績が優秀で、特に国公立大学や難関私立大学への合格者が多いことから、学力の高さで一目置かれている」（50代男性／東京都）、「偏差値が高くて自慢出来る」（20代女性／徳島県）、「高知大学のほとんどがここ出身者と言われるほどですし、関関同立への進学も多い」（20代女性／東京都）、「県内トップの学力実績で自慢できるからです」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)