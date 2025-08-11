夏の参院選を受け、臨時国会が召集された。そんな中、初当選議員の“居眠り”が物議を醸している。日本保守党の百田尚樹参院議員が、本会議中に居眠りをしていたと、SNSで画像とともに指摘されたのだ。

【映像】日本保守党・百田氏が爆睡してる様子（実際の映像）

これに百田議員は「248人、1人1人名前呼ばれての投票。それが終わったら長い時間かけて集計。これで眠くならない奴がいたら教えてほしい」などと反論した。問題の場面は、国会初日に参議院の副議長を選ぶ投票の中でのことだったという。

初当選した「チームみらい」党首の安野貴博参院議員も、時間効率の悪さや情報収集などの面で少数会派にハンディがあると語り、「時間が非常に貴重な人達を拘束している」「（国会に）入ってみなければ分からなかった」と疑問視している。『ABEMA Prime』では、安野氏とともに、日本の国会運営について考えた。

■「周り見渡したら精神統一」「二酸化炭素濃度を測りたい」

安野氏は議長・副議長の投票を振り返り、「スマホもパソコンも持ち込めない。周りを見渡すと、皆じっと“精神統一”していた。その時間を利害調整に使えれば、新たな合意形成ができたかもしれない。時間が大切な人たちであるから、やり方があるのではないか」と話す。

投票中は「この時間にかかる費用」について考えていたという。「国会議員の歳費を計算すると、1日8時間で時給約8000円。1回の投票に25分かかるとすると、1回の選挙で100万円。正副議長で200万円。単純なコストとして、これだけかかる」。

安野氏自身は「初日だから眠くならなかった」というが、「人間の身体には、制御できなくなる瞬間があるのは理解できる」とも話す。そして、「眠気は二酸化炭素の濃度に影響を受けるらしい。100ppmを超えると眠気は如実に発生する。議場は何ppmか測りたいが、機器を持ち込めるのか」と考えている。

加えて、「パソコンを持ち込んではいけない」ことも問題として挙げる。「委員会では持ち込み可能になってきているが、本会議場には持ち込めない。スマートフォンも通信機能をオンにできず、見てもいけない。スタートアップ企業でビジネスしていたときには、パソコンを持ち込まないミーティングを見たことがない」。

■品位とは？

国会議員は、議院の「品位」を重んじられる。衆院規則211条では、「議員は、議院の品位を重んじなければならない」と定められている。過去に「品位に欠ける」として注意された事例としては、2015年に山本太郎議員が喪服で数珠を持ち、安倍総理（当時）に焼香するしぐさを示したケースや、2023年に櫛渕万里議員らが衆院本会議の採決時に「与党も野党も茶番」と叫んだことがある。

TBS時代から長らく国会取材をしている“国会王子”こと、ジャーナリストの武田一顕氏は「クールビズが定着しても、本会議では上着を着用しなければいけない。半袖シャツの方が軽く効率的だが、石破政権の閣僚は、いまなお上着とネクタイをしている。そこに品位や格好良さ、威厳を見ている人がいる」と解説する。

AIエンジニアである安野氏は、政治をどう変えていきたいのか。「いままでの政治家は、あまりテクノロジーを軸にした施策をしてこなかった。われわれは新たな角度でできる。例えば、クラウド会計サービスのようなツールを使って、政治資金の出どころと使途について、ウソがつけず、より詳しく、リアルタイムにオープンにできれば価値がある」。

先行事例として、「台湾はデジタル活用が進んでいる。凄腕プログラマーだったオードリー・タン氏が、約10年前に35歳でいきなり大臣になった。いまの私の1歳上だ。オードリー氏が10年間で作ったシステムには、うまくいかないものも、うまくいったものもあるが、日本も学べるところは学ぶべきだ」と紹介する。

■「パソコン持ち込めない、投票に1回30分かかる、そういうプロセスは見直すべき」

安野氏は「セレモニーには一定の意味があり、大事にすべきだ」と考えている。一方で「パソコン持ち込めない、投票に1回30分かかる。そういうプロセスは、議論の質を高めたり、時間を捻出したりできるよう見直すべきだ。FAXもセキュリティー上のリスクがある通信方式のため、より安全で合理的な形にした方がいいかなど議論すべきだ」とも指摘する。

まず着手したいことは、やはり「パソコンやタブレットを持ち込み可能にすること」だ。「それをきっかけに、『合理的に考えれば見直してもいい』『セレモニーは大事だ』と議論してもいいだろう」。

そして、「改めて『国会の中はこうなっている』『これは見直してもいい』といった議論が起こればいい」とまとめた。

（『ABEMA Prime』より）