お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開しました。



【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】 「お気に入りきれいめガーリーコーデ」 ポニーテールでレイヤードシャツワンピース姿を披露





梶原さんは、「お気に入りきれいめガーリーコーデ」と一言コメントして複数枚の写真を投稿しました。







投稿された写真には、ストライプ柄の淡いブルーのシャツ柄とグレーのスカートのレイヤードシャツワンピース（重ね着風ワンピース）を機にまとい、髪は黒いリボンでポニーテールにまとめられており、全体的に清楚で少女らしい雰囲気を醸し出しています。







様々なポーズで同じコーディネートを見せる梶原さん。小物使いもシンプルで、黒のバッグを持ち、全体の統一感を崩さないようにコーディネートされています。







梶原さんは「ミスセブンティーン2025」のタグを付けており、モデルとしての活動にも意欲を見せています。一連の写真からは、彼女の穏やかな表情と洗練されたスタイリングが伝わってきます。









この投稿に、「ポニテ似合いすぎ めっちゃ似合ってるよー！」「本当にどんどん可愛くなってくね」「ガーリーは流石に可愛すぎて死にそう」「大人ガーリーでかわえぇ」「沢山写真ありがとうございます」などのコメントが寄せられています。







梶原叶渚さんは、2024年8月1日に自身のインスタグラムを更新し、スターダストプロモーションに所属することを発表。その後、宣材写真が新しくなったことなど、近況をインスタグラムで報告。







2024年9月8日には「TGCありがとうございました」と、ハートと涙の絵文字で感極まる感謝を記し、「久しぶりに家族でランウェイすることが出来て､本当に嬉しかったですし､楽しかったです」と、梶原ファミリー7人揃ってＴＧＣへ登場したことへの感動を綴っていました。







