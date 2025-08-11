＜解除＞【土砂災害警戒情報】熊本県・熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市など 11日15:10時点
11日午後3時10分、熊本県と気象台は、熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、合志市、美里町、玉東町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町西部、苓北町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。
＜概況＞
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。
市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、土砂災害警戒区域および崖の近くや谷の出口にお住まいの方などは、安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
＜土砂災害警戒情報が出ている市区町村＞
□八代市西部
□八代市東部
□上天草市
□宇城市
□天草市東部
□天草市西部
□氷川町
＜解除された市区町村＞
・熊本市
・荒尾市
・玉名市
・山鹿市
・菊池市
・宇土市
・合志市
・美里町
・玉東町
・長洲町
・和水町
・大津町
・菊陽町
・西原村
・御船町
・嘉島町
・益城町
・甲佐町
・山都町西部
・苓北町