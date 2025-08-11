昔からあだ名や下の名前で呼ばれる人が羨ましくて仕方がなかった。なんだか多くの人が親しみを感じる好人物、という感じがしたからだ。舌鋒鋭い堀江貴文氏にしても、「ホリエモン」と書かれると途端に呑気で親しみやすさが出てくるのは不思議なことである。自分自身、小学生の頃からあだ名はつかず、姓で呼ばれ続ける人生だった。「なんで下の名前や、あだ名がつかないんですか？ 私はとっつきにくいんですね。だからよそよそしい態度を取っているのですか？ あだ名か名前で呼ばれる人と扱いを変えているのですか！」なんて拗ねて、被害妄想さえ抱く始末であった。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

【写真】「サトテル」の愛称で親しまれる阪神タイガース・佐藤輝明選手のプロ通算100本塁打達成の瞬間

下の名前で呼ばれるには

しかし、あだ名や下の名前で呼ばれるのは、その人のキャラや親しみやすさ以外に、そもそも、名前の影響が大きいのでは、と、ある時から思うようになった。

名前を付けるのは難しいが

名付けをする際、そうしたことを念頭に置いて工夫することで、我が子がもしかしたら親しまれるあだ名をつけられるかもしれない。それがひいては自信に繋がり、クラスの人気者、上司から可愛がられる部下、部下から慕われる上司になるのかもしれない、と感じたのである。余計なお世話ではあるが、これから我が子に名前を付ける親御さんが、楽しくこの件について話し合うと、素敵な将来が待っているかもしれない。

下の名前で呼ばれる代表格は「〇平」である。落語家の林家こぶ平、林家いっ平、林家たい平などがいるが、彼らが街ロケなどをすると「こぶ平〜！」などと親しみを込めて呼ばれる。一般人でも「陽平」「浩平」「翔平」「文平」「新平」などもこの名前で呼ばれがちである。挙げ句の果てには、ヤクルトの名選手だった高井雄平は登録名が「雄平」になった。サザエさんに登場するカミナリオヤジも「波平」で、小学生だろうが呼び捨てだ。波平の妻・フネのことは「フネさん」と呼ぶのとは対照的だ。

私の地元・佐賀県の自民党参議院議員の一人に「山下雄平」氏がいるが、彼は45歳。小柄で童顔なこともあってか、いつまで経っても有権者からは「甥っ子」的ポジションにいるように感じられる。何しろ誰もが「雄平」と呼ぶのだ。年上ならともかく、30代ですら山下氏のことを「雄平」と呼ぶ。地元の衆議院議員は「古川康」「大串博志」の両氏だが、この2人は「古川さん」「大串さん」だ。もう一人の参議院議員は厚労大臣の福岡資麿氏だが、同氏も山下氏同様、下の名前で呼ばれる。同氏は童顔のイケメンで、何しろ名前が「たかまろ」だからだ。「まろ」の二文字により、下の名前で呼ばれるのである。

大谷翔平の元通訳である水原一平氏も「一平」である。彼は大谷のカネを散々盗んでいたことが明らかになり収監されたが、この件が明るみに出るまでは親しみを込めて「一平さん」と周囲の人からも、SNSやYahoo!ニュースのコメント欄でも呼ばれていた。

あだ名になりやすい苗字

明星食品のカップ焼きそばには「一平ちゃん 夜店の焼きそば」があるが、これもやはり「一平」あってのネーミングである。「弘之ちゃん 夜店の焼きそば」なんてものは成立しない。ましてや、私の名前である「淳一郎」を冠した「淳一郎ちゃん 夜店の焼きそば」なんてものは「弘之ちゃん」以上にあり得ない。カップ焼きそばのイメージ（ペルソナ）としては、キップがよく、面倒見が良いニイチャンのイメージとして「一平」が採用されたのだろう。あとは「太一」も何かと下の名前で呼ばれやすい。

女性の場合は「み」か「り」で終わるのがあだ名がつきやすい。というのも、「まなみ」だと「マナミン」で、「ほなみ」だと「ホナミン」になる。だからこそ、シミ・そばかすを防ぐ効果があるとされる小林製薬の「ケシミン」が成立するのだ。「り」であれば、「まり」は「マリリン」のパターンや「かおり」で「カオリン」になる。シオリンやアカリンもあだ名としてしっくりくる。

あとは「ケン（健）」もそうである。高倉健の影響が大きいと思われるが、「健さん」と呼ばれがちだ。中学時代、「〇川健」という同級生がいた。彼は超イケメンで足が無茶苦茶速かったのだが、そこに尊敬の念を込めて「健さん」と呼ばれていた。

この「健」は使い勝手がよく、漢字に限らず「けん」と読めばあだ名がつけやすい。小沢健二は「オザケン」、デザイナーの佐野研二郎氏は「サノケン」、茂木健一郎氏は「モギケン」、指揮者の小林研一郎氏は「コバケン」、椎名誠氏著『わしらはあやしい探検隊』には唯一の少年メンバー「フジケン」が登場する。茂木氏は『モギケンの音楽を聴くように英語を楽しもう！』という著書さえあるのだ。

他にもあだ名になりやすいのは「満（みつる）」だ。これを音読みすると「マン」になり、伊東満さんは「イトマン」、片山満さんは「カタマン」だ。

上記は名前をどうするか、だが、すでに与えられた苗字でもあだ名になりやすいものがある。「渡辺」は後で何が来ようが「ナベナントカ」になるのだ。サックス奏者の渡辺貞夫氏は「ナベサダ」、読売新聞元主筆の渡邉恒雄氏は「ナベツネ」だ。まぁ、本人はこの呼ばれ方は嫌いだったようで、以前インタビューした時「せめて『ワタツネ』と呼べ！」と言われた。

他にも佐藤は佐藤江梨子が「サトエリ」となったり、阪神タイガースの佐藤輝明が「サトテル」となるようにあだ名にしやすい。なお、サトテルは「テル」とも呼ばれるが「てるてる坊主」の親しみやすい語感のお陰もあって「テル」も呼び名として優れている。また、「権田」や「熊田」といった強そうな名前も「権ちゃん」「熊ちゃん」などとしやすい。恐らく我が子がどんな呼ばれ方をするか、なんて考える親御さんは滅多にいないだろうが、この件について話し合うと、名前を考える楽しみの幅が広がるかもしれない。

中川淳一郎（なかがわ・じゅんいちろう）

1973（昭和48）年東京都生まれ、佐賀県唐津市在住のネットニュース編集者。博報堂で企業のPR業務に携わり、2001年に退社。雑誌のライター、「TVブロス」編集者等を経て現在に至る。著書に『ウェブはバカと暇人のもの』『ネットのバカ』『ウェブでメシを食うということ』『よくも言ってくれたよな』。最新刊は『過剰反応な人たち』（新潮新書）。

デイリー新潮編集部