ビリヤード女子スヌーカー予選 成都ワールドゲームズ
2025年8月11日 15時3分
新華社通信

【新華社成都8月11日】ワールドゲームズ成都大会は10日、ビリヤード女子の6レッドスヌーカー予選が行われ、中国の白雨露（はく・うろ）が中国香港の房薇薇（ぼう・びび）を2-1で下した。

１０日、ビリヤード女子スヌーカー予選に臨む白雨露。（成都＝新華社記者／杜子璇）
１０日、ビリヤード女子スヌーカー予選に臨む房薇薇。（成都＝新華社記者／杜子璇）