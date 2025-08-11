帝国ホテルが手掛けるオンラインモール”ANoTHER IMPERIAL HOTEL”のおすすめアイス♪

2025年7月22日(火)より、帝国ホテルが運営するオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL（アナザーインペリアルホテル）」で、季節限定のスイーツやギフトが登場します。素材にこだわった日本各地の逸品を豊富にそろえ、帰省の手土産や夏の贈り物にぴったりな“ここでしか出会えない”限定スイーツも販売されています♪

こだわりの素材を使ったスイーツ♪



ANoTHER IMPERIAL HOTEL(アナザーインペリアルホテル)とは、”もっとあなたを、驚かせたくて。”をコンセプトになっていて帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーなどのアンバサダーが厳選した商品を販売するオンラインモールです。

日本全国各地の良いものが集まっていて4つのカテゴリー（食べる・飲む・暮らす・楽しむ）で63ブランドの商品が販売されています。

その中でも私が気になった商品を紹介いたします♪

ジェラート ナトゥラーレ



福岡県の住宅街にあるジェラート専門店”ジェラート ナトゥラーレ”。オーガニック素材をはじめ天然素材を100％使用した本格的なジェラートが味わえます。

今回、私が頂いたのはオーガニックジェラート5種詰合せセット。（プレミアムミルク、ピスタチオ、チョコレート、アプリコット、イチゴのミルフィーユ）

食べてみた感想は…

イチゴのミルフィーユ

ANoTHER IMPERIAL HOTELオンラインモールのオリジナルフレーバー。帝国ホテル東京のナポレオンパイのイメージして作り出されたスペシャルフレーバーになっています。

カスタードクリームのような風味で、ふわっと軽く甘みが広がります！苺のみずみずしさが残っていてパイのしっとりした食感があり、洋酒が効いていました♪

プレミアムミルク

グラスフェッドミルクとバニラビーンズを組み合わせたミルクアイス。

王道のミルクやバニラアイスとは異なり、黒糖や黒豆きな粉を加えた独特の風味が特徴。口当たりは軽く、あっさりした甘さで後味もすっきりしています！

アプリコット

無農薬、無肥料で栽培されたアプリコットを使用。数日間熟成させて香りを最大限に引き出しているんだとか。

口に入れた瞬間、アプリコットの甘酸っぱい酸味が広がります♪みずみずしさとジューシーな味わいでアプリコットのうまみが堪能できました。

ピスタチオ

イラン産のピスタチオを使用したピスタチオアイス。自家焙煎されていて濃厚で香ばしいくてピスタチオの食感もほんのり残っています。天日塩の塩気がきいており、アクセントになっています。

チョコレート

フィリピン産のカカオ豆を使用したビターなチョコレートアイス。チョコレートが濃厚で華やかさがありつつ、カカオの渋み・苦みも感じられ、甘さ控えめなので大人向けのアイスになっています。

▼商品情報

オーガニックジェラート5種詰合せ

価格:4,752円(税込)

内容量:90ml／個

フレーバー:アプリコット・プレミアムミルク・ピスタチオ・チョコレート・イチゴのミルフィーユ（ANoTHER IMPERIAL HOTELオリジナルフレーバー）

アイスクリームのほか、ケーキや焼き菓子セットなど日本各地の人気ブランドスイーツも充実。気になる方は、ぜひANoTHER IMPERIAL HOTELのオンラインモールをご覧ください♪

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。