女優本田望結（21）が10日放送されたテレビ朝日系「路線バスで寄り道＆お買い物の旅」（日曜午後3時20分）に出演。77歳の大物俳優と「お友達」だと実名告白した。

本田はこの日、フリーアナウンサー徳光和夫（84）、タレント田中律子とともに路線バスで都内西部エリアをめぐった。車中でのトークで、徳光から「芸能界でどういう人と友達なの？」と聞かれた本田は「やっぱり会うかたが年上のかたが多いので、”お友達“っていうより”先輩“みたいになっちゃうんですけど、その中でもお友達っていうと…鈴木福くんと、俳優の笹野高史さん」と答えた。

56歳差となる77歳の笹野と本田が「お友達」だという意外な告白に、田中は「えー！」と驚いた。

すると本田は「笹野さんはドラマで知り合って」と友達になったきっかけを説明し、例えば笹野が自身のCMを撮っている時に「自撮りして（本田に写真を）送ってきてくれた」などと、親しくやり取りしていることも明かした。

徳光も驚き「そんな仲いいの？うらやましいな、笹野さん」とこぼすと、本田は「うらやましい？笹野さん？」とちゃめっ気たっぷりに聞き直した。

徳光が「笹野さんがさ、望結ちゃんみたいな若い人と友達だっていうと、それはうらやましいよ」と笑顔で答えると、本田は徳光に「じゃ、後で電話番号教えて〜」といたずらっぽく返し、トークを盛り上げていた。