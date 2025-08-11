夏休みに入り、レジャー施設へ出かける人が増える中、レジャー施設のチケット料金値上げが相次いでいます。株式会社帝国データバンク（東京都港区）が実施した「2025年主要レジャー施設（テーマパーク）価格調査」によると、2025年に料金を引き上げた施設は71施設に上り、前年の37施設から約1.9倍に増加していることがわかりました。



【グラフ】主要レジャー施設「チケット料金の平均金額」の動向

調査は、遊園地やテーマパーク、水族館、動物園など、全国の主要レジャー施設190施設を対象に実施されました。



その結果、国内の主要レジャー190施設（テーマパーク、水族館、動物園）のうち、2025年に入場料などのチケット料金を値上げする施設は「71施設」（37.4％）で、前年の37施設（19.5％）と比べ1.9倍に増加し、2023年以降の調査で最多となりました。



施設別に値上げした割合をみると、「テーマパーク（遊園地を含む）」は対象100施設のうち、51施設がフリーパスを含めたチケット代について値上げしており、2024年の23施設から倍増、調査開始以降で初めて値上げ施設が全体の半数を超えたほか、「水族館」「動物園」（各10施設）も、それぞれ前年から値上げした施設数が増加しています。



価格改定前後のチケット料金をみると、2025年におけるレジャー施設全体の「一般券（入場料）」平均価格（大人1名）は「1695円」で、2024年平均の1626円に比べ69円上昇、遊園地・テーマパークで多く導入されている、入場料とアトラクション乗り放題がセットとなった「フリーパス」の平均価格（最高額）は「4846円」となり、249円増となりました。



また、「一般券」平均が最も高いのは「水族館」の「2158円」となり前年平均から91円増、「テーマパーク」では「1622円」で、前年平均から74円増加しました。入場料平均で最も低いのは「動物園」で「1427円」にとどまった一方で、国内主要レジャー施設の入場料・フリーパス料金としての最高額は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「1デイ・スタジオ・パス（大人1名当たり）」の「1万1900円」となっています。



電気代や人件費をはじめとした運営コストの高騰や、ゴールデンウイーク（GW）や夏休みといった繁忙期や土日祝日などに通常と異なる料金設定を行う「変動料金制（ダイナミックプライシング）」の導入・拡大が進み、フリーパス料金は大人1名あたり5000円に迫る一方で、若者のテーマパーク離れやコアなファンや既存顧客のリピート率が低下するといった動きもみられることから同社は、「価格に見合う価値を来園者に提供できるかが、チケットの値上げを軸とした収益確保において重要となる」と指摘しています。